Cyclisme: Le Slovène Primoz Roglic premier leader du Tour d’Espagne

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Slovène Primoz Roglic (30 ans), vainqueur du Tour d'Espagne 2019, s'est imposé pour la première étape de la Vuelta 2020 entre Irun et Arrate mardi 20 octobre grâce à une attaque placée dans le dernier kilomètre. Le coureur slovène de l'équipe Jumbo-Visma, déchu du maillot jaune la veille de l'arrivée à Paris dans le Tour de France, a devancé Richard Carapaz et Dan Martin dans le Pays basque. Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a perdu près de dix minutes, tout comme le revenant Chris Froome (11 minutes) pour sa dernière course avec Ineos.