Ligue des champions: à domicile, Paris chute, Rennes fait match nul

Le Paris Saint-Germain, finaliste sortant de la Ligue des champions, a débuté sa campagne européenne en perdant à domicile face à Manchester United (2-1). Pour son baptême en Ligue des champions, le Stade Rennais a été tenu en échec par les Russes de Krasnodar (1-1).

Le Paris Saint-Germain retrouvait ce mardi la Ligue des champions et repartait à zéro avec un choc explosif contre Manchester United, pendant que Rennes faisait ses grands débuts dans la compétition contre Krasnodar.

Manchester United, comme en 2019

« Le défi, c'est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but », avançait le coach Thomas Tuchel. Le choc face à Manchester United devait montrer les capacités du club de la capitale dans ce début de campagne de la phase de groupe. Et le PSG, sans Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi, blessés, avait besoin d'un succès de référence face au club anglais qui l'avait éliminé avec fracas en 8e de finale en 2019 (2-0, 1-3).

Surtout, un succès était le bienvenu avant deux déplacements difficiles en deux semaines, à Istanbul face au Basaksehir puis chez le RB Leipzig. Mais les choses n’ont pas été simples pour le PSG mené 1-0 à la pause après un penalty arrêté dans un premier temps par Keylor Navas, mais finalement retiré car le gardien parisien n'était pas sur sa ligne au moment de la frappe. Bruno Fernandes ajuste le portier costaricien, parti à droite, du mauvais côté, avec un plat du pied droit (23e).

Le PSG égalise en seconde période avec un but contre son camp de Martial (55e). Finalement, Paris chute au Parc des Princes en fin de rencontre à la 87e minute après le deuxième but de Manchester United signé Marcus Rashford qui déclenche un tir du pied droit dans le petit filet droit de Keylor Navas, impuissant. Et comme en 2019, Marcus Rashford permet à Manchester United de s'imposer au Parc des Princes et met la pression sur le PSG.

Rennes débute par un nul

« On a mal commencé, et on a mal terminé ce match. C'est dommage de perdre des points comme ça à la maison. Là, on était en retard dans les duels, on l'a payé "cash". Il va falloir relever la tête et garder nos objectifs », a commenté le capitaine Presnel Kimpembe après la défaite.

Le Stade Rennais, pour son baptême en Ligue des champions à domicile devant 5 000 spectateurs, a été tenu en échec par les Russes de Krasnodar (1-1) malgré l'ouverture du score des hommes de Julien Stéphan. Serhou Guirassy restera comme le premier buteur des Rouge et Noir en C1, grâce à un penalty (56e) obtenu à la suite d'une faute sur Martin Terrier. Mais l'euphorie n'aura duré que 4 minutes puisque l'Équatorien Cristian Ramirez a égalisé d'une frappe lointaine pour les Russes dans la foulée. Ce nul permet néanmoins aux deux équipes de s'installer en tête du groupe E devant Chelsea et Séville, qui se sont également neutralisés (0-0).

