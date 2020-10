Foot: Liverpool gagne à Amsterdam en Ligue des champions

Liverpool s’est imposé 1-0 sur le terrain de l’Ajax Amsterdam, dans le groupe D de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champion UEFA), ce 21 octobre 2020.

Liverpool et l’Ajax Amsterdam ne s’étaient plus affrontés en coupes d’Europe de football depuis 1966. Les retrouvailles entre le club anglais et son homologue néerlandais ne resteront toutefois pas dans les mémoires.

Ce 21 octobre, pour leur début dans ce groupe D de la Ligue des champions 2020-2021, les deux formations ont tout d’abord tenté d’étouffer l’adversaire. La stratégie de l’Ajax a néanmoins été perturbée dès la 9e minute et la sortie sur blessure de l’attaquant ghanéen Mohammed Kudus.

Une Ajax inefficace

De manière générale, les Amstellodamois ont manqué de réussite et même de chance, à l’image du défenseur Nicolás Tagliafico qui a marqué contre son camp suite à un centre-tir de Sadio Mané (0-1, 33e). Le milieu de terrain Davy Klaassen n’a pas non plus été verni lorsqu’il a vu sa tentative être repoussée par le montant gauche adverse (46e). Tout comme l'ailier Dusan Tadic dont la subtile tentative de lob a été annihilée par un Fabinho dégageant le ballon sur sa ligne de but (44e).

En confiance aux Pays-Bas, les visiteurs se sont offert le luxe de faire sortir d’un coup leur trio d’attaque, Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané (60e). À la très visible déception de l’Égyptien, du Brésilien et du Sénégalais.

Mais les faits ont donné raison à leur entraîneur, Jurgen Klopp. Les « Reds » se sont imposés à l’extérieur, une semaine avant d’accueillir la modeste formation danoise de FC Midtjylland, étrillée 4-0 par une Atalanta Bergame qui, elle, défiera l’Ajax en Italie le 27 octobre prochain.

LIGUE DES CHAMPIONS 2020-2021 : PREMIÈRE JOURNÉE

GROUPE A

RB Salzbourg (Autriche) – Lokomotiv Moscou (Russie) 2-2

Buts : Szoboszlai (45e), Junuzovic (50e) ; Eder (19e), Lisakovich (75e)

Bayern Munich (Allemagne) – Atletico de Madrid (Espagne) 4-0

Buts : Coman (28e, 72e), Goretzka (41e), Tolisso (66e)

GROUPE B

Real Madrid (Espagne) – Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2-3

Buts : Modric (54e), Vinícius Júnior (59e) ; Tete (29e), Varane (33e csc), Solomon (42e)

Inter Milan (Italie) – Borussia Mönchengladbach (Allemagne) 2-2

Buts : Lukaku (49e, 90e) ; Bensebaini (63e sp), Hofmann (84e)

GROUPE C

Manchester City (Angleterre) – FC Porto (Portugal) 3-1

Buts : Agüuero (20e sp), Gundogan (65e), Torres (73e) ; Diaz (14e)

Olympiakos Le Pirée (Grèce) – Olympique de Marseille (France) 1-0

But : Hassan (90e+1)

GROUPE D

FC Midtjylland (Danemark) – Atalanta Bergame (Italie) 0-4

Buts : Zapata (26e), Gomez (36e), Muriel (42e), Miranchuk (88e)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) – Liverpool (Angleterre) 0-1

But : Tagliafico (35e csc)

