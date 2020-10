Football: Pelé fête ses 80 ans

Le « Roi » Pelé fêtera vendredi son 80e anniversaire, confiné chez lui au Brésil pour se protéger du nouveau coronavirus, alors que des problèmes de santé ces dernières années l'ont rendu plus vulnérable. Né le 23 octobre 1940 à Tres Corazones, dans l'État du Minas Gerais (centre), Pelé affirme qu'il ne fête habituellement pas son anniversaire. Mais il a exprimé sa reconnaissance pour tous les messages de félicitations qu'il a reçu de la planète ballon rond. Plusieurs hommages lui sont rendus dans son pays, notamment à travers une exposition en son honneur au Musée du football de São Paulo, et une fresque dessinée par l'artiste brésilien Kobra dans la ville de Santos, également dans l'État de São Paulo. Considéré par la FIFA comme le meilleur joueur du XXe siècle, une distinction qu'il partage avec l'Argentin Diego Maradona, Pelé s'est retiré chez lui pour éviter la contagion au Covid-19 qui frappe durement le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis.