Tour d'Espagne: l'émotion de Dan Martin, la sérénité de Primoz Roglic

Publicité Lire la suite

Soria (Espagne) (AFP)

L'étape pour Dan Martin, le rouge pour Primoz Roglic: troisième des deux premières étapes, l'Irlandais de 34 ans a remporté jeudi au sommet de la Laguna Negra la 3e étape du Tour d'Espagne devant le Slovène Primoz Roglic, toujours leader de la course.

L'Irlandais de 34 ans (Israel SN), qui n'avait plus levé les bras depuis sa victoire sur le Tour de France 2018 il y a plus de deux ans, a dominé dans un sprint en montée le maillot rouge Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et revient à 5 secondes du Slovène au général, au jeu des bonifications.

"Je pense beaucoup à ma femme. C'est ma première victoire depuis la naissance de mon bébé", a réagi, très ému, Dan Martin après l'arrivée. Il avait déjà levé les bras une fois sur la Vuelta, il y a neuf ans.

Sans surprise dans un parcours majoritairement plat, tout s'est joué dans la montée finale, l'ascension de la Laguna Negra, col inédit de première catégorie (8,6 km à 5,8% de moyenne), et surtout dans le dernier kilomètre, avec des pentes allant jusqu'à 10%.

La troisième place est revenue à l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos), déjà troisième du classement général avant le départ de cette 3e étape, et qui pointe à présent à 13 secondes du maillot rouge.

Roglic, Martin, Carapaz: les trois coureurs ont confirmé leur statut d'hommes forts de ce début de Vuelta en se détachant dans le sprint du reste des favoris, au premier rang desquels le Néerlandais Wout Poels, 4e de l'étape à 4 secondes.

- Pinot renonce -

L'ascension finale a été marquée par des ennuis mécaniques pour deux outsiders, le vainqueur de la veille, Marc Soler, 10e du général avant l'étape, et le Colombien Esteban Chaves, 4e du général jeudi matin, qui ont dû changer de vélo dans la montée et ont concédé respectivement 45 secondes et 1 minute et 6 secondes au vainqueur du jour.

Cette montée a en outre été l'occasion de voir le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France et déjà distancé pour sa dernière course sous le maillot Ineos, prendre un relais appuyé à 5 kilomètres du sommet.

L'étape a démarré sans le Français Thibaut Pinot, blessé au dos et distancé au général dès la première étape, qui a mis un terme à sa saison.

Deux de ses compatriotes, Kenny Elissonde (Trek) puis Clément Champoussin (AG2R La Mondiale) ont tenté d'allumer des mèches dans l'ascension finale, mais celles-ci ont rapidement été éteintes par les équipes des favoris, dont l'équipier modèle de Primoz Roglic, l'Américain Sepp Kuss. Les favoris voulaient se disputer la gagne, ils ont eu gain de cause.

© 2020 AFP