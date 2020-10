Cyclisme: le grimpeur australien Ben O'Connor rejoint une équipe française

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le grimpeur australien Ben O'Connor, vainqueur mercredi 21 octobre de la 17e étape du Giro, portera la saison prochaine le maillot d'AG2R La Mondiale, qui aura le soutien du constructeur automobile Citroën à partir de 2021. « Je vais découvrir une nouvelle culture, des nouveaux coéquipiers, une façon de courir différente », a déclaré O'Connor, qui défend depuis 2017 les couleurs de l'équipe sud-africaine NTT, auparavant appelée Dimension Data. L'Australien a réalisé trois journées tonitruantes dans le Giro. Deuxième mardi de l'étape de San Daniele del Friuli, il a gagné la suivante à Madonna di Campiglio et a longtemps figuré en tête de la course jeudi avant d'être rejoint et débordé à 8 kilomètres du sommet du Stelvio.