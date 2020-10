L1: le PSG domine Dijon avec réalisme

Les attaquants du PSG Kylian Mbappé et Neymar contre Dijon, le 24 octobre 2020 au Parc des Princes

Le job est fait. Le Paris SG a pris samedi la tête de la Ligue 1 en dominant Dijon (4-0) au Parc des Princes avec les deux premiers buts de sa recrue Moise Kean et un autre doublé, par l'infatigable Kylian Mbappé.

Contre la lanterne rouge, le suspense n'a pas duré longtemps. A peine trois minutes après le coup d'envoi, Kean a débloqué son compteur sous les couleurs parisiennes.

L'Italien a repris à la volée un centre de Mitchel Bakker après une ouverture impeccable du capitaine Marquinhos.

Puis à l'issue d'un contre joliment mené par Neymar, l'ancien d'Everton n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide (23e).

Et il a manqué à plusieurs occasions de réaliser un triplé: un tir de Neymar bien bloqué par Saturnin Allagbe alors qu'il était là en renard (47e), une frappe un peu trop à droite (49e)...

Kylian Mbappé, laissé au repos après son mois d'octobre surchargé, a encore fait honneur à sa réputation d'increvable: entré à la 72e, la star des Bleus a marqué sur sa première occasion, d'un tir entre les jambes d'Allagbe (82e)... et sur la deuxième (88e), après une combinaison imparable avec Neymar et Pablo Sarabia. Avec ces deux nouveaux buts, Mbappé partage la tête du classement des buteurs (6) avec le Messin Ibrahima Niane, désormais éloigné des terrains après d'une rupture du ligament croisé du genou droit.

- Le brassard pour Neymar -

Sur le plan comptable, les trois points permettent à Paris, 18 unités, de prendre seul les commandes de la L1, qu'il conservera si Lille ne gagne pas à Nice dimanche (17h00).

L'essentiel est fait pour le champion de France, qui décroche sa sixième victoire de rang en L1 contre la lanterne rouge, 2 points en 8 journées. De quoi éviter de mettre dans l'embarras l'entraîneur Thomas Tuchel, critiqué après la défaite en Ligue des champions contre Manchester United (2-1).

S'il a mis au repos les internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, très sollicités en octobre, l'Allemand a de nouveau fait des choix tactiques audacieux.

Le capitaine Marquinhos, défenseur central de métier, a interverti sa position avec la sentinelle Danilo Pereira, afin que le Brésilien pèse sur toute l'équipe.

Et Neymar a reculé pour jouer meneur de jeu, comme il l'avait fait face aux Red Devils en seconde période. Une expérience plutôt réussie: "Ney" a délivré une ouverture et une passe décisive... et profité de la sortie de Marquinhos (72e) pour étrenner le brassard de capitaine.

- Paris remanié -

Quatre jours avant de retrouver la C1 pour un déplacement chez le Basaksehir Istanbul, tous les doutes sur le jeu parisien ne sont néanmoins pas dissipés.

Réalistes, disciplinés dans leur contre-pressing, les Rouge et Bleu ont concédé plusieurs occasions aux Dijonnais, trop maladroits pour cadrer leurs tirs.

Et au sein d'une équipe largement remaniée, entre blessures, suspensions et rotation, les automatismes ont parfois manqué, comme l'ont montré une perte de balle de Danilo (40e) ou une touche offerte aux Bourguignons par Kean (31e) sur une passe en retrait ratée.

Pour Dijon, la malédiction du Parc se poursuit. Septième déplacement à Paris, septième défaite et septième match sans marquer le moindre but.

Eric Ebimbe, produit du centre de formation parisien et prêté à Dijon cette saison, a eu les occasions les plus franches de briser cette série (19e, 25e), mais il n'est pas parvenu à trouver le cadre.

Et pour Paris, l'heure est maintenant à la C1.

