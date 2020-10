Rugby: les Bleus savent ce qu'ils ont "à améliorer à ce niveau", estime Galthié

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

Malgré un essai encaissé dès la première minute et beaucoup de pénalités concédées, les Bleus ont battu samedi avec la manière le pays de Galles (38-21): "ça nous permet de voir ce qu'on a encore à améliorer sur le niveau international", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié.

Q: Vous avez mal démarré mais vous finissez par gagner. On imagine que vous êtes content?

R: "Effectivement, nous sommes très satisfaits. Tout le staff oeuvre pour que l'équipe soit performante. Et j'espère qu'on a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire à ces supporters qui ne peuvent pas jouer au rugby, pas venir au stade et qui sont chez eux... Un des objectifs, c'était de donner un peu de plaisir à tout le monde."

Q: Vous avez été pénalisés à seize reprises. C'est inquiétant?

R: "On a pu constater qu'il y avait une différence entre l'arbitrage du Top 14 et l'arbitrage international. On a eu du mal à s'adapter et on a été pénalisés. Enormément. Seize à quatre, c'est énorme. Mais ça nous permet de voir ce qu'on a encore à améliorer sur le niveau international."

Q: Un mot sur Antoine Dupont, qui a été décisif avec un doublé.

R: "Il a été à la hauteur de l'équipe. Il a su exploiter nos temps forts. Il a su être très bon dans un contexte différent du Top 14. Il a su s'adapter assez vite à l'activité à la fois offensive et défensive des Gallois. Mais je tiens à souligner que la charnière a été bonne dans son ensemble, ça porte l'équipe."

Propos recueillis en conférence de presse

