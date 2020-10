JO 2020: les organisateurs envisagent la création d'un centre de contrôle des maladies infectieuses

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 en raison du coronavirus, envisagent de mettre en place un centre de contrôle des maladies infectieuses pendant l'événement, prévu du 23 juillet au 8 aôut. Cette structure aurait la tâche colossale de coordonner les tests puis le traçage des personnes infectées au Covid-19, leur isolement et leur traitement. « Pendant les Jeux, elle aurait pour fonction de coordonner et de piloter les mesures anti-infectieuses en coopération avec les centres de santé et d'hygiène locaux et une infirmerie située au village des athlètes », a déclaré mardi 27 octobre Toshiro Muto, le directeur général du comité d'organisation.