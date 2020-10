Ligue des champions: Manchester City étrille Marseille, le Real échappe au pire

Manchester City maître du stade Vélodrome après le 3e but de Sterling face à l'OM. Le 27 octobre 2020.

Manchester City n’a laissé aucune chance à l’Olympique de Marseille en punissant (3-0) le club français au stade Vélodrome lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, lui, a évité la défaite face à un Borussia Mönchengladbach (2-2), emmené par Marcus Thuram, auteur d’un doublé.

Publicité Lire la suite

Les Olympiques se suivent et ne se ressemblent pas. Manchester City, éliminé en quarts de finale de la dernière édition de la C1 par l’Olympique Lyonnais (1-3), s’est payé l’Olympique de Marseille (3-0) au stade Vélodrome mardi lors de la deuxième journée. D’une Olympique à l’autre, les joueurs de Pep Guardiola n’ont pas eu le temps d’avoir peur devant des Marseillais très faibles qui les ont mis sur de bons rails avec une erreur relance de Valentin Rongier, en avant dernière passe, sur l’ouverture du score (Torres, 18e). Sans inspiration face à une équipe anglaise loin d’être à son meilleur niveau, les hommes de Vilas-Boas ont coulé en seconde période en cédant sur des réalisations de Gundogan (76e) et Sterling (81e).

Thuram fait peur à Zidane

Avec deux défaites en deux journées, l’Olympique de Marseille sent déjà le souffle de l’élimination et n’a plus le choix avant de rendre sur la pelouse du FC Porto la semaine prochaine. Les Portugais, battus lors de la première journée à Manchester (2-1), se sont relancés face à l’Olympiakos (2-0).

Marcus Thuram, fils de Lilian, ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France, a bien failli joué un vilain tour à son « tonton ». L’attaquant français pensait offrir une victoire de prestige à son club allemand Mönchengladbach avec un doublé, mais le Real a su se révolter à quelques minutes de la fin de la rencontre. Grâce à des buts de Benzema (87e) et Casimiro (90+3). Requinqué par le clasico remporté samedi à Barcelone (3-1) en Liga, l'équipe de Zinédine Zidane a donc arraché un nul 2-2 quasi inespéré après la défaite face au Shakhtar Donetsk (3-2) lors de la première journée.

Marcus Thuram auteur d'un doublé avec Moenchengladbach face au Real Madrid REUTERS/Uwe Kraft

Bayern et Liverpool enchaînent…

Le champion d'Europe en titre, le Bayern Munich a décroché une 13e victoire d'affilée en C1 avec un succès sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (2-1). Le club munichois domine largement le groupe A avec six points, devant l'Atlético qui est venu à bout de Salzbourg dans les dernières minutes grâce à un doublé de Joao Félix (52e, 85e), alors que les Autrichiens avaient pris l'avantage au retour des vestiaires.

Liverpool n’a pas forcé à domicile : contre les modestes Danois du FC Midtjylland, les champions d'Europe 2019 se sont imposés 2-0 grâce à Diogo Jota (55e) sur une offrande de Trent Alexander-Arnold, puis un penalty de Mohamed Salah (90e+3). Ils prennent seuls la tête du groupe D avec 6 points.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne