Procès FIFA en Suisse: Al Khelaïfi acquitté, pas de prison pour Valcke

Le patron du groupe audiovisuel qatarien beIN Media et du club français de foot Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaïfi, a été acquitté ce 30 octobre 2020 par la justice suisse dans une affaire de droits télévisés impliquant la FIFA, tandis que l'ex-numéro 2 de la Fédération internationale de football (FIFA) Jérôme Valcke échappe à la prison. Le Français écope de 120 jours-amende avec sursis pour une accusation secondaire.

Pas de prison pour Nasser Al Khelaïfi et pour Jérôme Valcke en Suisse. Le premier a été acquitté et le second a écopé de 120 jours-amende avec sursis, ce 30 octobre 2020 à Bellinzone. Le Qatarien et le Français étaient jugés depuis septembre au sujet d’un contrat passé en 2014 par le groupe audiovisuel qatari beIN Media, que préside Al Khelaïfi, avec la Fédération internationale de football (FIFA), dont Valcke était numéro 2 jusqu’en 2016. La justice helvète avait des soupçons de « gestion déloyale » concernant cet accord qui porte sur la diffusion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Coupes du monde 2026 et 2030.

Les deux hommes encouraient jusqu’à 5 ans de prison, dans ce dossier. Au terme de dix jours d'audience en septembre, le parquet avait ainsi requis 28 mois d'emprisonnement contre le patron de beIN, 3 ans contre l’ex-Secrétaire général de la FIFA, et 30 mois contre un homme d'affaires grec, Dinos Deris, qui a été acquitté, lui, du chef de « corruption privée ».

