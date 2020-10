Tour d'Espagne: Roglic remporte la 10e étape et grignote sur Carapaz, toujours leader

Le Slovène Primoz Roglic vainqueur de la 10e étape du Tour d'Espagne, entre Castro Urdiales et Suances, le 30 octobre 2020

Suances (Espagne) (AFP)

Le Slovène Primoz Roglic a remporté vendredi à Suances (nord) la 10e étape du Tour d'Espagne cycliste, sa troisième étape depuis le départ de l'épreuve, revenant à seulement 3 secondes de l'Equatorien Richard Carapaz au classement général.

Dans un final escarpé à l'issue d'une étape majoritairement plate, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris le dessus dans un sprint entre puncheurs et a récupéré 10 secondes de bonification pour revenir à 3 secondes du maillot rouge Richard Carapaz (Ineos) au classement général, avant un week-end de haute montagne.

Le peloton, emmené par des coureurs d'Astana, de Deceuninck et de Mitchelton-Scott, est revenu à 16 km de la ligne sur une échappée formée par l'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural), le Belge Brent Van Moer (Lotto-Soudal) et les Néerlandais Alex Molenaar (Burgos-BH) et Pim Ligthart (Total Direct Energie).

