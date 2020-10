XV de France: l'encadrement et les joueurs "très prudents" avec le virus, affirme Ibanez

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

L'encadrement et les joueurs du XV de France sont "très prudents" avec le Covid-19 et "tout le monde est négatif jusqu'à aujourd'hui", a affirmé le manager Raphaël Ibanez, interrogé vendredi après des contaminations chez les Françaises.

Le XV de France féminin, qui s'entraîne à Marcoussis (Essonne), sur le même site que son homologue masculin, a vu son dernier match du Tournoi des six nations contre l'Irlande, prévu à Dublin dimanche, être reporté sine die après plusieurs cas d'infection au coronavirus.

"Il ne fait aucun doute que dans le contexte sanitaire actuel, nous devons redoubler de vigilance et c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble de l'encadrement technique et des joueurs. Des joueurs que nous avons appelés à être vigilants et qui ont pris leurs responsabilités", a assuré Ibanez, 47 ans, lors d'un point presse.

Avant le match décisif pour le gain du Tournoi, samedi (21h05) contre l'Irlande au Stade de France, le XV de France masculin a été maintenu dans "sa bulle sanitaire", avait indiqué jeudi la Fédération française de rugby.

"Les joueurs sont testés régulièrement le lundi et le jeudi pour la plupart (...) et tout le monde est négatif jusqu'à aujourd'hui puisque nous devons évidemment être très prudents et vigilants. C'est le cas actuellement au niveau du XV de France masculin", a poursuivi l'ancien talonneur aux 98 sélections en Bleu.

"Pour être clair à ce niveau-là nous avons suivi le protocole sanitaire qui a été mis en place par le Comité des six nations et décliné au sein du XV de France par notre commission médicale", a souligné Ibanez.

© 2020 AFP