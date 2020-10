Tournoi des VI Nations: la France bat l'Irlande et termine 2e, l'Angleterre sacrée

Grâce à sa victoire obtenue face au XV d'Irlande samedi 31 octobre (35-27), le XV de France termine ce Tournoi des VI Nations 2020 à la deuxième place, son meilleur résultat depuis 2011. Les Bleus ont tenté d'arracher le sacre, mais l'Angleterre, un peu plus tôt dans la journée, avait mis la barre trop haute en battant l'Italie (34-5).

Publicité Lire la suite

L'équipe de France de rugby attendra pour écrire à nouveau son nom au palmarès du Tournoi des VI Nations. L'équipe sacrée en 2010 avec le sélectionneur Marc Lièvremont, le capitaine Thierry Dusautoir, et les illustres Imanol Harinordoquy, Frédéric Michalak et autres Sébastien Chabal, n'a pas encore d'héritière. L'édition 2020, interrompue en mars à cause de la pandémie de Covid-19, s'est achevée ce 31 octobre avec une ultime journée à suspens.

Avant les matches Pays de Galles-Ecosse, Italie-Angleterre et France-Irlande, trois nations pouvaient encore prétendre aux titres : les Anglais, les Français et les Irlandais. Mais avant le dernier match dans la soirée au stade de France (à huis clos) entre les Bleus et l'Irlande, le XV de la Rose avait frappé un grand coup en battant les Italiens 34-5.

Dès lors, le XV de France avait besoin d'une victoire avec le bonus offensif et un écart de 31 points au score. Le XV du Trèfle pouvait aussi encore y croire, à condition de battre la France avec un écart de 7 points au tableau d'affichage.

Antoine Dupont et le XV de France à l'oeuvre lors du match face à l'Irlande, le 31 octobre 2020. Benoît Tessier/Reuters

Le XV de France a bien progressé et se veut prometteur

Malgré une indiscipline encore flagrante et plusieurs fois sanctionnée par des pénalités, comme il y a une semaine lors du match de préparation gagné contre le pays de Galles (38-21), les Bleus ont commencé fort cette « finale » face à l'Irlande avec un essai d'Antoine Dupont (7e), à la conclusion d'une accélération signée Gaël Fickou. En supériorité numérique après le carton jaune infligée à Anthony Bouthier, les visiteurs sont revenus grâce à l'essai de Cian Healy (18e). Ils ont même pris l'avantage grâce à la patte de Jonatan Sexton. Mais un essai de pénalité (29e) et l'adresse de Romain Ntamack ont permis à l'équipe de France de terminer le premier acte en tête au score : 17-13.

Après la pause, Gaël Fickou a encore mis le feu et permis à Ntamack de filer à l'essai (43e). Les Bleus ont cru un temps à l'exploit. A 28-13 (15 points d'écart), ils étaient alors à mi-chemin du titre. Mais le XV du Trèfle n'a pas laissé l'espoir s'installer longtemps. L'essai de Robbien Henshaw (60e) a ramené la France sur terre. Virimi Vakatawa, après une belle action d'un Ntamack encore excellent ce soir, est allé inscrire l'essai du bonus qui a entériné la victoire française (70e). L'Irlandais Ross Byrne a, dans les dernières secondes, seulement atténué la défaite des siens (80e).

🇫🇷☘️ 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐒'𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐄𝐍𝐓 𝐂𝐄 𝐒𝐎𝐈𝐑 ! Le #XVdeFrance sort victorieux de ce match contre l'Irlande et termine à la 2e place du tournoi des #SixNations2020 ! Bravo et merci ! 🙏 #FRAIRL #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Bubi6HjPJm France Rugby (@FranceRugby) October 31, 2020

Avec cette victoire (35-27), le XV de France termine donc ce Tournoi avec 18 points (quatre victoires et une défaite), tout comme l'Angleterre, l'équipe vice-championne du monde qu'elle a battu d'ailleurs en février (24-17). Mais à la différence de points, le XV de la Rose est sacré. Cette deuxième place, meilleur résultat depuis le Tournoi de 2011, laisse un peu de regrets pour les Bleus, mais aussi beaucoup de satisfaction devant les progrès accomplis. « Il y a deux ans, on n'aurait jamais imaginé jouer une "finale" », a rappelé le capitaine Charles Ollivon au micro de France 2. Mais « il y a encore beaucoup de travail », a-t-il ajouté, désireux de voir l'équipe de France au sommet à nouveau prochainement.

LE CLASSEMENT FINAL DU TOURNOI DES VI NATIONS 2020

1. Angleterre, 18 points (+44) | 4 victoires, 1 défaite

2. France, 18 points (+21)) | 4 victoires, 1 défaite

3. Irlande, 14 points (+30) ) | 3 victoires, 2 défaites

4. Ecosse, 14 points (+18) | 3 victoires, 2 défaites

5. Pays de Galles, 8 points (+21) | 1 victoire, 4 défaites

6. Italie, 0 point (-134) | 5 défaites

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne