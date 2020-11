Cyclisme: le parcours du Tour de France 2021 dévoilé, avec deux ascensions du Ventoux

La direction du Tour de France a présenté, dimanche 1er novembre, le parcours de l'édition 2021, qui commencera le 26 juin et se terminera le 18 juillet. Ce 108e Tour de France cycliste emmènera le peloton en France bien sûr, ainsi que dans la principauté d'Andorre. En raison d'un calendrier sportif très chargé en 2021, le départ ne se fera pas de Copenhague, au Danemark, comme initialement prévu, mais de Brest, dans le Finistère. Le Tour de France 2021, long de 3 383 kilomètres, se distingue par deux montées du mont Ventoux lors de la 11e étape entre Sorgues et Malaucène. La 20e et avant-dernière étape sera un contre-la-monttre en Livourne et Saint-Emilion (Gironde), tandis que la 21e et ultime étape ira de Chatou (Yvelines) jusqu'à l'avenue des Champs-Elysées à Paris. L'édition 2020, décalée en raison de la pandémie de coronavirus, a été remportée le 20 septembre par le Slovène Tadej Pogacar.