Espagne: le FC Barcelone veut organiser les élections pour la présidence à Noël

Barcelone (AFP)

Le FC Barcelone espère pouvoir organiser les élections pour la présidence du club "vers les prochaines fêtes de fin d'année", a annoncé Carles Tusquets, président de la commission de gestion transitoire du club catalan, ce lundi soir en conférence de presse.

"Nous les convoquerons vers les prochaines fêtes de fin d'année, c'est notre idée", a avancé Tusquets en conférence de presse.

Tusquets, président de la commission de gestion transitoire qui dirige le Barça depuis la démission de l'ex-président Josep Maria Bartomeu mardi dernier, a toutefois précisé qu'"il sera nécessaire de pouvoir voter avec toutes les garanties sanitaires".

Le président par intérim a ajouté que l'intention du club est d'organiser ces élections dans un délai maximum de trois mois, comme le veulent les statuts du club blaugrana.

La situation économique du club "n'est pas dramatique, mais hautement préoccupante", a-t-il également répété Tusquets.

"Nous voulons continuer à réduire les dépenses à court terme et la mesure la plus importante est la renégociation salariale. Nous espérons parvenir à un accord avec les joueurs et le personnel non-sportif du club", a déclaré Tusquets.

"Nous ne voulons prendre d'argent à personne, nous voulons régler ce qui doit être réglé à un moment où il sera plus facile de payer", a précisé le président de la commission de gestion transitoire.

Le Barça a proposé plusieurs mesures à ses salariés, a précisé Tusquets sans s'étendre sur ces dites mesures. Les intéressés ont été à l'écoute, y compris la superstar argentine Lionel Messi, a-t-il ajouté.

"Il y a une très bonne prédisposition de Leo Messi et de ses représentants", a affirmé Tusquets.

"Nous évaluons que pour équilibrer le budget, nous devrons faire un effort de quelque 300 M d'EUR", a-t-il calculé, admettant que le Barça présentait aujourd'hui "sûrement la masse salariale la plus élevée d'Europe".

Avec des sources de revenus quasiment à l'arrêt, le Barça "est dans une situation très complexe et nous devons agir sur deux terrains: baisser les dépenses et chercher des revenus qui n'existent pas".

Tusquets a catégoriquement nié que le club court le risque de faire face à des créanciers et envisage la possibilité de recruter en janvier.

"S'il y a des ventes, il peut y avoir des achats. Il y aura la possibilité de recruter des joueurs avec la baisse salariale, c'est la situation actuelle", a-t-il conclu.

