XV de France: Galthié opte pour la continuité face aux Fidji

Toulouse (AFP)

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a choisi lundi de conserver la quasi-totalité de ses joueurs vainqueurs de l'Irlande (35-27) pour le premier match de la Coupe d'automne des nations face aux Fidji le 15 novembre, après lequel il sera obligé de tout changer.

Garder le cap. C'est ainsi, avec une stabilité d'effectif qui avait déserté les Bleus depuis des années, que Galthié est parvenu à les hisser à la 2e place du Tournoi des six nations samedi, laissant de peu la victoire finale à l'Angleterre.

Les probantes victoires face aux Gallois (38-21) et aux Irlandais ont conforté le staff dans cette idée que l'expérience collective primait. Il en sera de même face aux Fidji si le match, menacé par des cas de Covid-19 côté îlien, a bien lieu.

Et si 14 des 15 titulaires - ne manquait que l'ailier Teddy Thomas, blessé - face à l'Irlande pour la clôture du Tournoi l'étaient déjà en ouverture neuf mois plus tôt contre l'Angleterre, il y a fort à parier qu'ils seront presque autant reconduits face aux Fidji.

- Couilloud remplace Serin -

Le staff a bien effectué six changements dans son groupe de 28 convoqué jeudi à Marcoussis, mais en écartant surtout des réservistes. Seuls deux joueurs parmi les 23 engagés face à l'Irlande disparaissent de la liste: le flanker de Toulouse François Cros, blessé, est remplacé par Cameron Woki, et le demi de mêlée de Toulon, Baptiste Serin, subit la concurrence de celui de Lyon, Baptiste Couilloud.

Serin aura toutefois une chance de rejoindre les Bleus dimanche puisque le groupe repassera à 31 après la 8e journée de Top 14. C'est ce que doit aussi se dire Sébastien Bézy, le N.9 de Clermont qui vient de marquer cinq essais en trois matches de championnat.

Derrière l'intouchable Antoine Dupont, ces demis de mêlée auront de toute façon leur chance puisque l'accord trouvé après des mois de tension entre Fédération et Ligue stipule que chaque joueur a le droit à trois feuilles de match maximum.

- Vers un XV de France "bis" -

Puisque les vainqueurs des Gallois et des Irlandais ont été conservés pour un 3e match d'affilée plutôt que pour le match de classement de la Coupe d'automne nouvellement créée, début décembre, un XV de France "B" verra donc le jour pour le déplacement en Ecosse le 22 novembre.

En participant à la fin de ce premier bloc de quatre semaines, les six entrants de cette semaine ont bon espoir d'en faire partie. Le talonneur du Racing Teddy Baubigny, le deuxième ligne de l'UBB Cyril Cazeaux et le centre du Stade Français Julien Delbouis viseront une première sélection en novembre, comme l'ailier de Toulon Gabin Villière, maintenu dans le groupe. Le pilier de Toulouse Dorian Aldegheri (4 sélections), Couilloud (3) et Woki (2) espèrent eux de nouveau goûter au maillot bleu.

Ce sera plus probablement contre l'Ecosse que face aux Fidji, même si la blessure de Cros ouvre une porte en troisième ligne. Si la logique de continuité est encore appliquée, le Lyonnais Dylan Cretin, entré en jeu face aux Gallois et aux Irlandais, devrait obtenir sa première titularisation en bleu.

A condition que le match ait lieu: des cas de Covid au sein de l'effectif fidjien, confirmés lundi, pourraient menacer la tenue du match. Le staff des Bleus, lui, se focalise sur ces dix jours de préparation pour polir sa jeune équipe qui vient de répondre brillamment aux attentes placées en elle.

