Top 14: 3e match sans succès pour Toulouse, tenu en échec par Castres

Toulouse, toujours affaibli par l'absence de ses internationaux et de Cheslin Kolbe, enregistre un 3e match d'affilée sans succès en concédant le nul à domicile face à Castres (16-16) samedi lors de la 8e journée du Top 14.

Le CO, dont la défense a tenu bon face au jeu dans le désordre toulousain, repart avec deux points mérités et confirme son embellie enclenchée par sa victoire le week-end précédent face au Racing 92 (28-26). Le club tarnais n'avait pas pu jouer pendant un mois, de mi-septembre à mi-octobre, en raison d'une contamination massive au Covid-19 qui a touché au total une trentaine de joueurs de son effectif.

L'équipe de Mauricio Reggiardo a montré qu'elle valait mieux que son classement (12e) en faisant déjouer Toulouse (3e), encore privé de six internationaux français (Thomas Ramos, Romain Ntamack, Antoine Dupont, Dorian Aldegheri, Julien Marchand, Cyril Baille) et de nombreux joueurs blessés, notamment son facteur X Cheslin Kolbe.

Après son revers à domicile face à Lyon (7-16) et sa déroute au Stade Français (48-14), l'équipe d'Ugo Mola retrouvait pourtant cinq cadres: le capitaine Jerome Kaino, le troisième ligne Rynhardt Elstadt et les trois-quarts Pita Ahki, Yoann Huget et Maxime Médard.

- Un CO à réaction -

Mais malgré l'activité de ce dernier à l'arrière, les tauliers n'ont pas réussi à peser sur la rencontre, à l'image de Huget poussé en touche (9e). Joe Tekori a écopé d'entrée d'un jaune (4e), Kaino est sorti sur blessure (48e), tandis qu'Ahki et Matthis Lebel, co-meilleur marqueur du club (5 essais) resté muet à Ernest-Wallon, ont raté la balle de match, la faute à Lebel qui a voulu croiser au lieu de rester sur l'extérieur (79e).

La charnière formée par Alexi Balès et Zack Holmes n'a pas vraiment convaincu, à l'image de la passe dans le vide du demi-de-mêlée (68e) et du drop de la victoire raté par l'ouvreur australien (80e).

Menés de dix points (13-3) avec le vent de face à la pause, après un essai sur ballon porté de Peato Mauvaka (26e) et deux pénalités de Holmes venant sanctionner leur indiscipline, les Tarnais ont réagi dès le retour des vestiaires en alternant possession et occupation au pied. Avec succès: un essai de Thomas Combezou (44e) et un maul écroulé par Louis-Benoît Madaule (66e) leur ont permis d'égaliser une première fois, puis une seconde fois après un hors-jeu de Selevasio Tolofua (76e) sanctionné par une 3e pénalité de Benjamin Urdapilleta.

