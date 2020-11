Cyclisme: le Slovène Primoz Roglic remporte la Vuelta 2020 et conserve sa couronne

Le Slovène Primoz Roglic, le 20 octobre 2020 lors de la Vuelta. Alvaro Barrientos/AP Photo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Déjà vainqueur en 2019, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est adjugé le Tour d'Espagne 2020 ce dimanche 8 novembre, à l'issue de la 18e et dernière étape à Madrid, gagnée par l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Le Slovène n'a pas connu la même mésaventure qu'en septembre sur le Tour de France, où il avait craqué sur l'avant-dernière étape et laissé la victoire à Tadej Pogacar. Porteur du maillot rouge sur 13 des 18 étapes de cette Vuelta raccourcie, vainqueur de quatre d'entre elles, Primoz Roglic devance l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos, à 24 secondes) et le Britannique Hugh Carthy (EF Pro Cycling, à 1'15) au classement général. Il est le premier coureur à conserver son titre sur la Vuelta depuis l'Espagnol Roberto Heras (quatre victoires, dont trois consécutives entre 2003 et 2005).