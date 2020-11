Vendée Globe: Jean Le Cam en tête après la première nuit en mer

Publicité Lire la suite

Les Sables-d'Olonne (France) (AFP)

Le skipper Jean Le Cam (Yes We Cam!), doyen du Vendée Globe, était en tête lundi au petit matin après une première nuit passée en mer, alors que les bateaux +volants+ se sont détournés de la route pour aller chercher le vent, leur permettant de filer très vite.

Le Cam (61 ans), qui participe pour la cinquième fois à la course autour du monde en solitaire et sans escale, est talonné par Maxime Sorel (V And B Mayenne), qui pointe à 1,2 mille nautique derrière lui (2,2 km), suivi de Damien Seguin (Groupe Apicil), premier marin handisport à faire le Vendée Globe (à 2,9 nm de Le Cam/5,3 km).

Parmi la flotte des bateaux de dernière génération capables de voler, le premier figurant au classement est le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), 11e (à 24,4 nm de Le Cam/45 km).

Le classement à 09h00 (heure française):

1. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) à 24.111,1 milles de l'arrivée

2. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) à 1,2 nm du premier

3. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 2,9

4. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) à 12,7

5. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) à 16

6. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) à 18,1

7. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) à 18,2

8. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) à 21,3

9. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 21,4

10. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) à 22,4

11. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 24,4

© 2020 AFP