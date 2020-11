Vendée Globe: Jérémie Beyou a viré en tête

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les skippers du Vendée Globe, partis dimanche des Sables d'Olonne, étaient mardi matin regroupés au large du Cap Finisterre, malgré la pétole et le trafic intense sur zone, avec en tête de la flotte le Français Jérémie Beyou (Charal).

Durant la nuit, les écarts se sont grandement réduits entre les bateaux sans foils, qui avaient opté pour le sud en premier, et qui menaient la course lundi, tels Damien Seguin (Groupe APICIL), Maxime Sorel (V and B – Mayenne), Jean Le Cam (Yes We Cam!) ou Romain Attanasio (PURE-Best Western Hotels & Resort), et les "foilers", revenus à l'ouest.

C'est donc Jérémie Beyou qui pour l'instant tient la corde, Jean Le Cam le doyen de l'épreuve le suivant à 2,2 milles nautiques et Damien Seguin pointant à 4,8 milles.

Si le vent a été relativement faible (8 à 10 nœuds), la nuit n'a pas été de tout repos, les concurrents se retrouvant parmi des cargos, des porte-conteneurs comme des bateaux de pêcheurs, très nombreux dans la zone.

A noter que Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres), dont l'équipe a nettoyé la sortie de drisse fissurée en tête de mât et a fabriqué une pièce en renfort, et passé la nuit amarré au ponton des Sables-d'Olonne.

Classement mardi à 07h00 GMT:

1. Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 23.921,1 milles de l'arrivée

2. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) à 2,2 milles du premier

3. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 4,8

4. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 5,4

5. Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne) 5,9

6. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 6,6

7. Kevin Escoffier (FRA/PRB) 7,6

8. Charlie Dalin (FRA/Apivia) 9,8

9. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 10,2

10. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) 13,1

11. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 24,9

12. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 29,9

13. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 30,4

14. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 34,7

15. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) 36,5

16. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 39,6

17. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 41,2

18. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 44,8

19. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 45,4

20. Pip Hare (GBR/Medallia) 48,9

