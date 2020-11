Football: Ray Clemence, légende de Liverpool et de Tottenham, est mort

Le gardien Ray Clemence (à gauche) et son capitaine Emlyn Hugues après la victoire de Liverpool contre Newcastle en finale de la Coupe d'Angleterre, le 4 mai 1974. Bob Dear/AP Photo

Le football anglais est en deuil ce dimanche 15 novembre. Les clubs de Liverpool et de Tottenham ont annoncé la mort de Ray Clemence. L'ancien gardien de but, qui a porté le maillot des Reds plus de 650 fois et celui des Spurs plus de 300 fois, ainsi que celui de la sélection anglaise à 61 reprises entre les années 1960 et 1980, s'est éteint à l'âge de 72 ans. Le FC Liverpool a relayé un communiqué de la famille de l'ex-joueur : « Ray Clemence est décédé paisiblement, entouré de sa famille aimante. Après s'être battu si vigoureusement, pendant si longtemps, il est maintenant en paix et ne souffre plus. » En 2005, un cancer de la prostate lui avait été diagnostiqué. Durant sa carrière, Ray Clemence a notamment remporté les trois premières Ligues des champions de l'histoire de Liverpool (1977, 1978 et 1981).