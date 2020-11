Formule 1: intouchable, mal-aimé, inspirant, Lewis Hamilton poursuit sa légende

Imperturbable au sommet durant toute la saison 2020, Lewis Hamilton a officiellement remporté son septième titre de champion du monde de Formule 1, dimanche 15 novembre, en s'imposant lors du Grand Prix de Turquie. Le pilote britannique de Mercedes fait tomber tous les records. Le voilà à la hauteur de Michael Schumacher au nombre de titres mondiaux, en attendant d'autres conquêtes pour un homme qui se rêve en modèle.

Qui en doutait ? Dans cette saison 2020 du championnat du monde de Formule 1 bousculée et raccourcie par la pandémie de Covid-19, une chose est restée inchangée : la domination de Lewis Hamilton. En 13 Grands Prix disputés avant celui de ce dimanche en Turquie, le Britannique avait glané 9 victoires. La 10e, obtenue sur le circuit d'Istanbul Park, lui a permis d'officialiser son nouveau sacre de champion du monde.

Parti en sixième position sur la grille, Lewis Hamilton a étalé sa science et son talent, conjugué aux performances de sa monoplace de l'écurie, Mercedes. Son équipier et dauphin au classement des pilotes, le Finlandais Valtteri Bottas, n'a pas pu se mêler à la lutte pour au moins retarder ce sacre inéluctable. Vainqueur à trois Grands Prix de la fin de la saison, Lewis Hamilton compte 307 points (contre 197 pour Bottas et 170 pour le Néerlandais Max Verstappen, chez Red Bull Racing) et ne peut plus être rejoint au sommet.

Il rejoint encore Schumacher

Les chiffres sont vertigineux : à 35 ans, voilà le Britannique septuple champion du monde. Sa moisson a commencé en 2008, du temps où il pilotait chez McLaren. Passé chez Mercedes en 2013, Hamilton a ensuite avalé presque tout ce qui se présentait à lui. Il a ainsi été sacré champion du monde en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et donc 2020.

Avant lui, un seul homme avait réussi à devenir septuple champion du monde : l'illustre Michael Schumacher (1994 et 1995 chez Benetton, puis 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 chez Ferrari). Face à la presse, Lewis Hamilton a confessé que ce nouveau sacre lui avait procuré une émotion particulière, au moins de quitter sa F1 puis de rejoindre le podium : « Il y avait plein d'émotions que j'essayais de contenir. Je pensais à ma carrière depuis mes 5 ans, à rêver d'être là et à y être presque. Ca m'est tombé dessus en passant la ligne d'arrivée et j'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas sortir de la voiture parce que je n'arrivais pas à y croire. »

Lewis Hamilton montrant son émotion après sa victoire et son 7e titre mondial conquis à Istanbul, le 15 novembre 2020. Tolga Bozoglu/AP Photo

« Je mérite ce respect »

Les comparaisons avec le « Baron rouge » Schumacher tiennent de moins en moins la route. Car si Hamilton vient d'égaler le record de titres de l'Allemand, en revanche, il l'a déjà effacé du livre des records à plusieurs reprises. Cette saison, le Britannique s'est ainsi emparé en octobre du record de victoires (désormais 94 contre 91) et du record de podiums (163 contre 155). Plus tôt, il avait déjà pris le record de poles positions (97 contre 68).

Comme « Schumi », « Hami » ne fait pas l'unanimité sur la planète F1. Il est un personnage clivant, qu'on adore ou qu'on déteste, qui ne laisse pas indifférent. Même en Grande-Bretagne, son image coince. Trop exubérant, trop fort, trop arrogant... Mal-aimé, Lewis Hamilton ? Les critiques ont la peau dure, mais elles sont moins virulentes avec les années, et elles l'enlèvent rien à l'immensité de son oeuvre. « Je pense que je mérite ce respect », a déclaré le champion du monde 2020.

« Trace ton propre chemin »

Ce septième titre, Lewis Hamilton l'a dédié aux jeunes, qu'il incite toujours plus à rêver. « Ce n'est un secret pour personne que je suis le seul pilote de couleur. Quand j'étais jeune, personne dans ce sport ne me ressemblait et il était facile de penser que c'était impossible. J'espère que les jeunes qui nous regardent se disent : peu importe d'où tu viens, il est important de rêver grand. Si tu vises un domaine dans lequel personne n'a les mêmes origines que toi, trace ton propre chemin. C'est ce que nous avons fait. Et ça été tellement difficile... J'espère que ça envoie ce message. C'est le plus important », a-t-il expliqué.

« Rêver plus grand », qu'est-ce que cela signifie au crépuscule de 2020, quand on s'appelle Lewis Hamilton ? La chasse aux records pourra reprendre dès la saison prochaine, sans doute chez Mercedes toujours, son écurie avec laquelle il négocie une nouvelle et pharaonique prolongation de contrat. Être à égalité avec les sept titres de champion du monde de Michael Schumacher, c'est bien. Être tout seul au sommet avec huit titres, c'est encore mieux.

