Golf: Dustin Johnson remporte le Masters d'Augusta, son deuxième Grand Chelem

Publicité Lire la suite

Augusta (Etats-Unis) (AFP)

Impérial, le N.1 mondial Dustin Johnson a tenu son rang pour s'adjuger le Masters d'Augusta, deuxième tournoi du Grand Chelem de sa carrière après l'US Open 2016, succédant à Tiger Woods au palmarès, dimanche en Géorgie.

Avec un total de -20, l'Américain a battu le record du tournoi (18) établi par Woods en 1997 et égalé par Jordan Spieth en 2015.

Johnson, qui s'était échappé la veille avec une avance de quatre coups, l'a accrue à cinq aux dépens de l'Australien Cameron Smith et du Sud-Coréen Sung-jae Im, dauphins aussi méritants qu'inattendus.

Le golfeur de 36 ans est également le premier numéro 1 mondial à enfiler la fameuse veste verte depuis Woods en 2002. Preuve que le prestigieux Majeur ne s'offre pas à n'importe quel favori du moment.

Mais Johnson tutoie tellement l'excellence cette année, grandement perturbée par la pandémie de coronavirus qui impose le huis clos partout sur le circuit PGA, qu'il a même réussi à vaincre le signe indien à Augusta.

En tête après 54 trous, il a enfin réussi à triompher après le dernier tour après avoir échoué les quatre premières fois où il fut dans pareille position, à l'US Open 2010, 2015 et 2018, ainsi que le Championnat PGA cet été.

Ce succès est son 4e de la saison, après le Travelers Championship, le The Northern Trust et le Tour Championship, son 24e depuis qu'il est passé professionnel en 2007.

L'Américain s'est fait légèrement peur en première partie de parcours, en enchaînant deux bogeys aux 4e et 5e, laissant notamment Sung-jae Im s'approcher à une longueur. Mais deux birdies aux 6e et 7e, ajoutés à celui réussi au 3e, ont rétabli la distance. Il en a réussi trois autres aux 13e, 14e et 15e qui ont tué tout suspense.

Im pourra néanmoins se souvenir de sa toute première participation à ce Majeur, son total de -15 a de quoi le rendre fier. Idem pour Cameron Smith, qui partage la 2e place, faisant mieux que la 5e place glanée à Augusta en 2018.

Pour Tiger Woods, en revanche, l'épreuve dominicale a tourné au cauchemar. Il a vécu un calvaire au 12e, un par 3 qui l'a vu envoyer la balle trois fois dans l'eau. Il lui a fallu dix coups pour en finir, son pire record en la matière, selon la PGA.

© 2020 AFP