La rédemption de Nicolas Sanchez, le phénix argentin

L'Argentin Nicolas Sanchez (C) face à la Nouvelle-Zélande lors du Tri-Nations 2020 au Bankwest Stadium de Sydney on 14 novembre 2020

Paris (AFP)

Grâce à une performance de haut vol lors du succès historique des Pumas contre les All Blacks, Nicolas Sanchez, en pleine rédemption, a séché les larmes d'une année écoulée plus qu'éprouvante.

En marquant la totalité des points de l'Argentine pour le premier succès de l'histoire de son pays sur les légendaires Néo-Zélandais (25-15), l'ouvreur du Stade Français s'est réconcilié avec 2020.

Il faut dire qu'il avait entamé l'année avec en bouche un goût de frustration tenace, la faute à un Mondial-2019 raté, clairement pas à la hauteur de la réputation des Pumas ni de son talent.

Passé à côté du match d'ouverture perdu contre la France, le sélectionneur Mario Ledesma l'avait carrément laissé hors du groupe pour affronter les Anglais. Trois matches plus tard, les Argentins sortent du Mondial par la petite porte, et Nicolas Sanchez se dit qu'il ne portera plus jamais les couleurs de l'Albiceleste.

- Année maudite -

"Quand le Mondial-2019 s'est achevé, je pensais que ma carrière avec les Pumas était terminée", a affirmé samedi l'ouvreur originaire de Tucuman (nord de l'Argentine) après l'exploit en Australie. "Je ne pensais pas avoir de nouveau cette opportunité, être dans ce stade, avec tous les gars et vivre ce que nous vivons aujourd'hui".

Depuis le pire moment de sa carrière sportive, selon ses propres mots, plus un seul match à se mettre sous la dent pour les rugbymen argentin, à cause de la pandémie de coronavirus que Nicolas Sanchez a dû traverser dans la douleur.

Le 5 juillet, sa sœur aînée Pilar mourait à San Miguel de Tucuman alors que le pays était contraint de se confiner, frappé de plein fouet par l'épidémie. Les médias argentins évoquent un suicide concernant la jeune femme de 34 ans.

"Tu vas tellement nous manquer", écrivait Nicolas Sanchez, ce jour-là, sur son compte Instagram, en dessous d'une photo où on le voit arborer un grand sourire en compagnie de sa sœur.

Le demi d'ouverture argentin tente malgré tout de se relever. D'abord, grâce à la naissance de son deuxième enfant, sa fille Delfina, cinq jours après le décès de sa sœur.

Ensuite, avec l'envie de ne pas arrêter sa carrière internationale sur un échec cuisant. A 32 ans, l'ancien ouvreur de Bordeaux-Bègles et Toulon a encore de belles années devant lui.

C'est avec ce désir ardent de revanche que le meilleur marqueur du Mondial-2015 en Angleterre (97 points) s'est présenté sur la pelouse de Paramatta (Sydney), samedi, devant des All Blacks encore jamais vaincus par les Ciel et Blanc.

- Le phénix Sanchez -

En marquant les 25 points de son équipe (un essai, une transformation et six pénalités), Nicolas Sanchez a repris le flambeau de son glorieux aîné Hugo Porta, auteur d'une performance presque aussi belle il y a 35 ans.

Demi d'ouverture de génie dans les années 1980, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire en Argentine, Porta avait lui aussi inscrit tous les points de son équipe face aux All Blacks, décrochant un match nul (21-21) déjà inespéré.

Plus de trois décennies après ce 2 novembre 1985 où l'impensable a failli se produire à l'Estadio de Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, la magie a opéré, permettant à "Nico" de renaître de ses cendres, et de consolider son rang de meilleur marqueur de la sélection argentine avec 748 points en 76 matches.

Si des larmes ont coulé samedi, comme elles l'ont fait sur le visage du sélectionneur Mario Ledesma à l'issue de la rencontre, elles étaient cette fois-ci de joie après la prestation majuscule du phénix de Tucuman.

Après un exploit de cette ampleur, les regards se tournent naturellement vers le prochain Mondial. Il aura lieu en 2023, en France. Un pays que Sanchez connaît bien pour y avoir évolué entre 2011 et 2016, avant d'y retourner porter la tunique du Stade Français en 2018.

Nicolas Sanchez pourrait y recroiser la Nouvelle-Zélande. Il aura 35 ans, soit l'âge qu'avait Hugo Porta le 2 novembre 1985.

