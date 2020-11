Ligue des nations: l'Italie et la Belgique complètent le "Final 4"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Italie et la Belgique rejoignent la France et l'Espagne en phase finale de la Ligue des nations grâce à leurs victoires respectives sur la Bosnie (2-0) et le Danemark (4-2) mercredi, un "Final 4" que les Italiens disputeront à domicile.

Dans le groupe 1, contre une Bosnie déjà reléguée, il suffisait à la Squadra Azzura de faire aussi bien que les Pays-Bas, qui recevaient la Pologne, pour se qualifier pour la dernière phase de la Ligue des nations, prévue en octobre 2021.

Grâce à un but d'Andrea Belotti superbement servi par un centre millimétré de Lorenzo Insigne (22e), les Italiens ont ouvert le score contre la Bosnie, déjà assurée de terminer dernière du groupe. Le deuxième caviar de la soirée est signé Manuel Locatelli, auteur d'une ouverture axiale subtile que Berardi a parfaitement reprise de volée pour doubler la mise (68e).

Avec ce succès à Sarajevo, l'Italie fait coup double : en plus de la qualification, elle obtient également l'organisation du "Final 4", attribuée à l'équipe terminant en tête du groupe 1.

Dans le duel des vaincus, les Pays-Bas l'ont emporté (2-1) face aux Polonais à domicile grâce à Memphis Depay sur pénalty et Georginio Wijnaldum (84). Kamil Jozwiak (6e) avait ouvert le score.

- Lukaku guide la Belgique -

Dans le groupe 2, la Belgique ne devait pas perdre contre le Danemark pour s'assurer de la première place. Les Danois ont cru, une mi-temps durant, pouvoir créer la surprise, alors que Jonas Wind (18e) avait répondu de la tête à la belle ouverture du score de Youri Tielemans (3e), auteur d'une frappe limpide ne laissant aucune chance à son coéquipier à Leicester Kasper Schmeichel.

Dans le deuxième acte, les demi-finalistes de la Coupe du monde ont mis l'accélérateur et Romelu Lukaku a donné un avantage définitif aux siens en remportant un premier face-à-face avec le portier danois (57e), puis de la tête (69e). Une boulette énorme du gardien belge Thibaut Courtois (86e) et un dernier but de De Bruyne (88e) ont fini de porter le score à 4-2.

Lors d'un match sans aucun enjeu, le compteur de l'Islande, déjà en Ligue B, est resté bloqué à zéro point après sa défaite en Angleterre 4-0, avec des buts de Declan Rice (20e), Mason Mount (24e) et un doublé de Phil Foden (80e et 84e).

Mardi, dans le groupe 4, l'Espagne avait obtenu sa place pour le "Final 4" en infligeant un 6-0 historique à une Allemagne apathique, grâce notamment au jeune Ferran Torres, auteur d'un triplé.

Les champions du monde français avaient eux déjà validé leur qualification pour la phase finale dans le groupe 3 de cette deuxième édition de la Ligue des nations en s'imposant chez les tenants du titre, au Portugal (1-0) samedi, et ont envoyé la Suède en Ligue B avec une victoire 4-2.

Mercredi soir, la Hongrie, le pays de Galles et la République Tchèque ont validé de leur côté leur ascension en Ligue A, en terminant premières de leurs groupes de Ligue B.

L'Autriche monte également après son match nul contre la Norvège (1-1), qui avait perdu son précédent match sur tapis vert pour n'avoir pas pu envoyer son équipe en Roumanie à cause des restrictions sanitaires imposées par sa Fédération.

© 2020 AFP