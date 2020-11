MMA: le Français Ciryl Gane affrontera Junior Dos Santos à l’UFC 256

Le Français Ciryl Gane dit "Bon Gamin". Photo: UFC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ciryl Gane, qui n’a plus combattu à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) depuis un an, affrontera l’expérimenté brésilien Junior Dos Santos, ex-champion du monde des poids lourds, le 12 décembre 2020 à Las Vegas, lors de l’UFC 256. Celui qu’on surnomme «Bon gamin», figure de proue des arts martiaux mixtes (MMA) français au sein de la plus prestigieuse ligue de MMA, a vu ses quatre précédents matches annulés pour différentes causes.