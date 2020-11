Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football suspendu à vie par la FIFA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Yves Jean-Bart, président de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) et ancien membre de commission de la FIFA, a désormais interdiction à vie de toute activité liée au football. « La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé Yves Jean-Bart – président de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) et ancien membre de commission de la FIFA – coupable d’abus de pouvoir et d’agression sexuelle sur plusieurs joueuses, dont des mineures, en violation du Code d’éthique de la FIFA », peut-on lire dans un communiqué de la FIFA. « Cette procédure s’insère dans le cadre d’une vaste enquête concernant M. Jean-Bart et d’autres officiels de la FHF, identifiés comme ayant possiblement été impliqués (en tant qu’auteurs principaux, complices ou instigateurs) dans des actes d’abus sexuels systématiques envers des joueuses entre 2014 et 2020. Les procédures concernant les autres officiels sont encore en cours », ajoute le communiqué. Yves Jean-Bart doit en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de 1 million de francs suisse. La décision a été prise le 18 novembre 2020 et l’intéressé en a été notifié ce vendredi 20 novembre, date à laquelle l’interdiction entre en vigueur.