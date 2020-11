Angleterre: Chelsea impeccable et leader provisoire avant d'aller à Rennes

L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, félicite l'attaquant Tammy Abraham, auteur du 2e but pour son équipe, victorieuse de Newcastle (2-0), le 21 novembre 2020 à St James Park à Newcastle

Facile vainqueur à Newcastle (2-0), Chelsea a pris provisoirement la tête du Championnat d'Angleterre samedi en ouverture de la 9e journée, montrant un bel allant offensif avant de se rendre à Rennes mardi en Ligue des champions.

Face à des Magpies apathiques et qui ont mis une heure à entrer dans le match, les joueurs de Frank Lampard ont totalement maîtrisé leur sujet, et fait le plein de confiance avant de retrouver l'épreuve reine européenne.

La domination tactique, technique, physique, psychologique des Blues a été totale, supérieure par exemple à celle affichée par l'équipe londonienne il y a trois semaines en Ligue des champions face aux Rennais (3-0).

La performance est d'autant plus convaincante qu'elle a été réussie sans Thiago Silva, de retour d'un long voyage en Amérique du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du monde, et dont le rôle dans la stabilisation défensive a été essentiel au mois d'octobre.

Face à des Magpies trop corsetés dans le dispositif en 5-4-1 mis en place par Steve Bruce, dix minutes ont suffi à Chelsea pour marquer, sur un centre de Mason Mount que le défenseur Federico Fernandez a malencontreusement dévié dans son but, sous la pression de Ben Chilwell.

Le score aurait dû être plus large si Tammy Abraham, Hakim Ziyech et Timo Werner avaient été plus adroits. L'attaquant allemand n'a pas marqué, mais il a été impliqué dans la majeure partie des occasions de son équipe.

Sa percée plein axe lui a permis d'adresser une passe décisive à Abraham, d'assurer la victoire et de finir la rencontre à petites foulées (0-2, 65e).

Avec dix-huit points en neuf journées, Chelsea prend provisoirement la tête du championnat. Aston Villa (6e avec 15 points) a l'occasion de passer devant en cas de victoire face à Brighton (15h00 GMT), tout comme Tottenham (3e avec 17 points) qui reçoit Manchester City (17h30 GMT).

