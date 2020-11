Moto: l'enfant du pays Miguel Oliveira en pole position au GP du Portugal

Publicité Lire la suite

Portimao (Portugal) (AFP)

Le Portugais Miguel Oliveira partira en pole position dimanche pour le Grand Prix du Portugal après avoir devancé lors des qualifications l'Italien Franco Morbidelli et l'Australien Jack Miller.

Oliveira, qui pilote pour l'écurie française KTM-Tech3, a déjà remporté cette année le Grand Prix de Styrie et occupe actuellement la 10e place au championnat du monde dont la manche portugaise est la dernière course.

C'est la première fois qu'il part de la position de tête en MotoGP, une catégorie où il court depuis deux ans.

"A chaque fois que je suis sur cette piste je me sens de mieux en mieux et c'est bien de faire ma première pole ici au Portugal", a déclaré Oliveira, 25 ans.

Il a toutefois réalisé son exploit devant des gradins complètement vides, le Grand Prix se déroulant à huis clos pour cause de nouveau coronavirus.

L'Espagnol Joan Mir (Suzuki) sacré champion du monde 2020 à l'issue du Grand Prix de Valence la semaine dernière, ne partira que 20e dimanche à 14h00 locales (15h00 française).

Il a imputé sa contre-performance à des problèmes électroniques sur sa moto lors des essais libres et a indiqué espérer une remontée lors de la course.

C'est la première fois que le championnat MotoGP fait étape sur le circuit de l'Algarve, un tracé spectaculaire aux nombreux dénivelés que la plupart des pilotes découvrent mais qu'Oliveira, natif de la banlieue de Lisbonne, connait bien.

La bonne affaire revient à Franco Morbidelli (Yamaha-SRT). L'Italien, vainqueur du dernier GP de Valence la semaine dernière, occupe actuellement la 2e place du championnat et se retrouve en bonne position pour défendre sa place de dauphin dimanche.

Son équipier, le Français Fabio Quartararo, actuellement 5e au championnat et qui peut encore espérer terminer sur la 2e marche du podium final, partira lui sur la deuxième ligne en 5e position.

"On peut encore faire une bonne course demain et j'espère terminer de belle façon", a souligné le Niçois, 21 ans, qui reste sur une série de contre-performances.

"C'est positif de réaliser le 5e temps car à Valence j'étais complètement perdu", a-t-il estimé.

- Bataille chez les constructeurs -

L'autre français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Avintia), s'élancera lui de la 7e position après avoir cassé son moteur lors de la 4e et dernière séance d'essais libres et se retrouver contraint de le réparer avant le départ des qualifications.

Compte tenu de la contre-performance de Mir, Suzuki devra surtout compter sur son équipier Alex Rins, 10e samedi, pour pouvoir espérer remporter le titre constructeurs pour lequel la marque de Hamamatsu est actuellement à égalité de point avec Ducati (201).

Cela lui permettrait de réaliser le "triplé" après avoir déjà empoché le titre pilotes et équipes.

Yamaha, qui a été précédemment pénalisée de 50 points pour avoir changé illégalement les soupapes de ses moteurs en début de saison, peut elle aussi encore prétendre au titre en comblant ses 13 points de retard.

Le Grand Prix de Portugal voit plusieurs pilotes courir pour la dernière fois. Cal Crutchlow deviendra à partir de l'an prochain pilote d'essais pour Yamaha et Andrea Dovizioso a annoncé qu'il prendrait une année sabbatique mais, à 34 ans, ses chances de revenir au plus haut niveau sont ténues.

Valentino Rossi, le septuple champion italien et vétéran du plateau à 41 ans, va lui quitter l'écurie d'usine Yamaha pour rejoindre l'écurie satellite Yamaha-SRT, Fabio Quartararo faisant lui le chemin inverse.

Rossi n'a pu faire mieux que 17e samedi et n'occupe actuellement que la 15e position au championnat après avoir dû manquer deux épreuves en raison d'une contamination au Covid-19.

© 2020 AFP