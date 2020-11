Vendée Globe: Thomas Ruyant désormais leader

Publicité Lire la suite

La nuit a rebattu les cartes dans le Vendée Globe: deuxième vendredi soir, Thomas Ruyant (LinkedOut) est passé en tête samedi devant le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), qui tentait à la mi-journée de s'accrocher dans le sillage du Français.

Derrière eux, Charlie Dalin, distancé dans la nuit, a réduit légèrement son retard sur le duo de tête.

La lutte fait rage entre les trois navigateurs, à la barre de voiliers "volants" dernière génération (les "foilers"), qui se tiennent en moins de 70 milles nautiques (environ 130 km).

Longeant plein sud les côtes du Brésil, le trio a pris désormais une route sud-est pour se diriger vers le cap de Bonne Espérance, à la pointe sud de l'Afrique.

"Ca se tire la bourre ! C'est très stimulant. Il y a une grosse pression entre nous. Les bateaux sont très proches en vitesse et on évolue dans les mêmes systèmes météo", a déclaré le nouveau leader sur son site internet.

"Je ne voulais surtout pas être à la traîne dans cette partie du parcours, car il s'y joue des coups d'élastiques dont on ne revient pas", a-t-il ajouté.

Les "foilers" sont des bateaux très rapides, mais éprouvants.

"On commence à s'habituer aux hautes vitesses du bateau et on s'endort avec plus de sérénité", note cependant Ruyant, qui a parcouru dans ces dernières 24 heures 511,4 milles nautiques (environ 947 km) parcourus à 21,2 noeuds de moyenne, proche du record absolu de distance parcourue jusqu'à présent en une journée sur cette édition: 536,81 milles par Thomson.

Le Dunkerquois et ses deux poursuivants vont devoir négocier dans les prochaines heures la sortie d'un front qui génère de petites dépressions avec un couloir de vents favorables étroit, pour foncer vers la pointe sud de l'Afrique.

Le trio qui emmène la flotte depuis sa sortie du Pot-au-Noir au sud de l'équateur, a creusé l'écart sur le quatrième Jean Le Cam, à la barre d'un voilier ancienne génération (Yes We Cam !): le doyen de la flotte est désormais à 281,7 milles nautiques du leader.

La moitié de la flotte (16 bateaux sur 32, Troussel ayant abandonné) était passée à la mi-journée dans l'hémisphère sud.

