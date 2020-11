Cyclisme: le Rwandais Moïse Mugisha remporte le 20e Grand Prix Chantal Biya

La 20e édition du Grand Prix Chantal Biya s'est achevée ce dimanche 22 novembre dans l'après-midi à Yaoundé, au Cameroun, avec la victoire finale du Rwandais Moïse Mugisha. Le coureur de 23 ans a porté le maillot jaune durant les cinq étapes de la compétition. Le Burkinabè Paul Daumont s'est lui distingué en remportant deux étapes, dont la dernière de 166 kilomètres entre Sangmélima et la capitale. Moïse Mugisha succède au palmarès à l'Algérien Azzedine Lagab, vainqueur en 2019. Il est aussi le premier Rwandais à remporter le Grand Prix Chantal Biya. Cette édition était la première course importante organisée en Afrique depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les participants et observateurs estiment qu'elle s'est tenue dans de bonnes conditions en dépit de ce contexte. Si tout se passe comme prévu, le Tour du Cameroun se tiendra en mai 2021.