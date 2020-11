Vendée Globe: le duo Ruyant/Dalin creuse l'écart sur Thomson

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le duo composé des Français Thomas Ruyant (LinkedOut) et Charlie Dalin (Apivia), a creusé l'écart dimanche dans le Vendée Globe, sur le Gallois Alex Thomson, contraint à des travaux de réparation sur "Hugo Boss", selon le pointage de 17h00 GMT.

Dans l'Atlantique sud, au large du Brésil, cap vers la pointe sud de l'Afrique, Ruyant conserve la tête de la flotte, 22,6 milles devant Dalin.

Obligé de réparer des dommages structurels sur son monocoque (poutre située à l'avant), Thomson, l'un des favoris, 2e il y a 4 ans, a encore cédé du terrain et compte désormais plus de 200 milles de retard sur le leader.

"Hier soir (samedi, ndlr), alors qu'Alex effectuait une inspection de routine à bord de Hugo Boss, il a repéré ce qu'il pensait être une avarie structurelle au niveau de la proue du bateau", a expliqué Ross Daniel, directeur technique chez Alex Thomson Racing. "Il m'en a immédiatement informé, ainsi que l'équipe à terre, et nous lui avons donné des instructions claires pour lui permettre de procéder à une inspection complète des dégâts."

En clair, Thomson a eu la nuit pour se reposer avant d'entamer dimanche des réparations qui, dans un premier temps, vont lui coûter cher au niveau du classement.

"Alex a maintenant mis le bateau dans une position sûre afin de réduire les mouvements causés par la mer à bord pendant qu'il effectue la réparation. Il a tout le matériel nécessaire à bord, un plan détaillé à suivre et une équipe d'ingénieurs de classe mondiale qui le conseille. Nous sommes donc confiants dans sa capacité à mener à bien la réparation", ajoute Ross Daniel.

- 5e Vendée Globe -

Thomson n'a pas dit adieu à la victoire, toutefois. "Notre objectif est d'effectuer la réparation nécessaire rapidement et efficacement, afin de minimiser les milles perdus et de reprendre la course", souligne son équipe.

Il s'agit néanmoins d'un coup dur pour Thomson, qui participe à son 5e Vendée Globe et a connu deux abandons pour débuter, en 2004 et 2008 avant de terminer ensuite deux fois sur le podiums.

Tout n'est pas simple pour autant pour Ruyant qui, sur une mer désordonnée, a dû grimper en haut de son mât de 28 m pour réparer un problème de drisse, qui sert à envoyer les grandes voiles de portant.

Derrière ces trois "foilers", équipés d'apendices latéraux qui leur permettent de s'élever au-dessus de l'eau et donc d'accroître leur vitesse, le premier voilier d'ancienne génération est toujours celui du doyen de la flotte Jean Le Cam (Yes We Cam !), qui a réduit son débours à moins de 300 milles, profitant d'un vent plus soutenu.

