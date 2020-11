France: Pas d’ouverture de stations de ski pour les vacances de Noël

Emmanuel Macron a estimé « impossible » mardi soir l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes de fin d'année en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, et indiqué que « les décisions seront finalisées très prochainement ». « Une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes », a dit le président de la République, qui souhaite « préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions » et une coordination européenne sur le sujet.