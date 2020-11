Rugby: l'ancien international français Christophe Dominici est décédé

L'ancien joueur international français de rugby Christophe Dominici a été retrouvé mort mardi 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté en début d'après-midi avant de sauter.

Le choc est immense dans le monde du rugby français, du côté du RC Toulon, et du Stade Français. Christophe Dominici est décédé prématurément à l’âge de 48 ans. Il a été retrouvé mort dans le Parc de Saint-Cloud en banlieue parisienne ce mardi 24 novembre. D'après les premiers éléments de l'enquête Christophe Dominici serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter, a précisé une source policière.

Selon une source judiciaire, qui a confirmé la mort du joueur, un témoin aurait vu l'ancien joueur faire une chute de 10 mètres. Une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre (région parisienne). « C'est avec une immense tristesse et un profond déchirement que le Stade Français apprend la disparition de Christophe Dominici », indique le Stade Français dans un communiqué.

67 sélections avec les Bleus

L'ancien ailier qui comptait 67 sélections avec les Bleus avait remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français et avait été finaliste de la Coupe du monde en 1999 avec le XV de France, prenant notamment une part prépondérante dans la victoire d'anthologie face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Christophe Dominici avait inscrit un formidable essai permettant aux Bleus de prendre les devants au tableau d'affichage (27-24, 56e) avant une fin de match mémorable qui avait souri au camp français.

La dernière sélection remonte à octobre 2007 face à l'Argentine. Avec le XV de France, a notamment inscrit 25 essais. Il était considéré comme l’un des meilleurs finisseurs de sa génération. Il avait vécu sa première sélection en février 1998 contre l'Angleterre.

À l’issue de sa carrière de rugbyman, Christophe Dominici s’était lancé dans le métier d’entraîneur en devenant l’adjoint de l’Australien Ewen McKenzie sur le banc du Stade Français. Ensuite, il s’était investi dans un projet de reprise du club de Béziers (Pro D2) qui n’avait pas vu le jour.

Formé à Solliès-Pont puis La Valette-du-Var avant de rejoindre le RC Toulon (1993-1997) puis le Stade Français (1997-2008), Christophe Dominici comptait cinq titres de champion de France avec le club parisien (1998, 2000, 2003, 2004, 2007) et a vécu deux finales de Coupe d'Europe (2001, 2005). À son palmarès, également, quatre Tournoi des Six Nations dont deux Grand Chelem, en 1998 et 2004.

