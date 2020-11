Décès de Jacques Secrétin, pionnier du tennis de table français

Jacques Secrétin, le pongiste le plus titré du tennis de table français, qui avait contribué à populariser son sport grâce à son talent et à son célèbre duo avec Vincent Purkart, est mort à 71 ans, a annoncé ce mercredi la Fédération de tennis de table (FFTT). Jacques Secrétin a décroché en simple un titre de champion d'Europe en 1976 et 17 titres nationaux, et en double mixte un titre mondial en 1977. En double, Secrétin avait également été sacré champion d'Europe en 1980, avant de décrocher le titre continental par équipes en 1984. Même après la fin de sa carrière sportive, Secrétin, né le 18 mars 1949 à Carvin dans le Pas-de-Calais, a continué à taper la balle, notamment avec des jeunes ou des détenus.