Ligue des champions: le Real Madrid chute encore

À Kiev, le Real Madrid de Zinédine Zidane a compliqué ses chances de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions en s'inclinant 2-0 face au Shakhtar Donetsk ce mardi 1er décembre.

C’est une très mauvaise opération pour les Madrilènes. A une journée de la conclusion de la phase de groupes, le Real rétrograde à la 3e place du groupe B, dépassé par son adversaire ukrainien. Trois jours après avoir rechuté en Championnat face à Alavés (1-2), le Real Madrid semble traverser une nouvelle période de crise.

Karim Benzema ne fait pas la différence

Les Merengues, dominateurs en première période sans pouvoir concrétiser malgré le retour de Karim Benzema, restaient pourtant sur deux victoires face à l'Inter (3-2, 2-0) avant cette cinquième journée. Benzema a été proche à deux reprises d'offrir l'ouverture du score à un coéquipier. Mais Marco Asensio a expédié son centre millimétré sur le poteau (5e) et Nacho n'a pas assez rabattu sa tête (51e).

Maintenus dans le match par le Real, les Ukrainiens ont fini par trouver la faille. La tentative d'interception de la part de Ferland Mendy d'une passe appuyée du meneur de jeu ukrainien Victor Kovalenko, s'est transformée en remise parfaite pour Dentinho, imparable face à Thibaut Courtois (57e).

Menés, les Madrilènes ont plongé et confirmé les inquiétudes affichées par Zidane samedi dernier. L'Israélien Manor Solomon a profité de l'apathie défensive madrilène -entre un Dani Carvajal sur le reculoir et un Raphaël Varane trop attentiste- pour faire le break d'une frappe puissante au premier poteau (83e). « Nous avons bien pressé, bien joué, mais le ballon ne voulait pas rentrer ce soir et puis les choses se sont compliquées », déclare Zidane.

Dans le même temps, dans le groupe A, Salzbourg a enfin décroché sa première victoire de la saison en Ligue des champions sur le terrain du Lokomotiv Moscou (3-1). Le club autrichien reste en course pour les huitièmes de finale.

