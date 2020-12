Cyclisme: l’Italien Fabio Aru signe avec une équipe sud-africaine

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après trois années passées chez UAE Emirates, Fabio Aru, 30 ans, s'est engagé pour une saison avec l'équipe sud-africaine Qhubeka-Assos (ex NTT). En manque de résultats, Aru va tenter de relancer sa carrière avec Qhubeka-Assos, une équipe totalement remaniée, où il retrouvera son compatriote Domenico Pozzovivo. « Je n'ai pas connu tous les succès que j'espérais ces dernières années, a déclaré Fabio Aru après sa signature, je vais me servir de ce nouveau cap pour tenter de retrouver ce qui m'a permis de gagner auparavant. Je sais que je suis capable d'atteindre ces mêmes résultats. » L'ancien vainqueur de la Vuelta en 2015 n'a plus connu le succès depuis sa victoire d'étape à la Planche des Belles Filles lors du Tour de France 2017.