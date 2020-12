Football: Kylian Mbappé, pur «100» dans l'histoire PSG

Kylian Mbappé a participé à la victoire du PSG à Montpellier en Ligue 1 samedi 5 décembre (3-1) en inscrivant le dernier but de la soirée. L'attaquant français compte désormais 100 buts sous les couleurs du club parisien. A bientôt 22 ans, il égale Dominique Rocheteau et se rapproche de Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Et son appétit n'est pas rassasié.

Encore muet à Old Trafford contre Manchester United mercredi, Kylian Mbappé n'est pas en verve en Ligue des champions cet automne, puisqu'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. En revanche, en Ligue 1, l'attaquant maintient sa cadence infernale. Déjà en tête du classement des buteurs, le Parisien a accentué son avance dans l'Hérault.

Pourtant, Thomas Tuchel avait largement remanié son équipe pour cette rencontre de la 13e journée. Neymar et Marco Verratti au repos, Marquinhos, Alessandro Florenzi et Kylian Mbappé sur le banc... Avec des joueurs d'ordinaire remplaçants, Paris a quand même pris le dessus sur Montpellier. Alors que son équipe menait 2-1, Tuchel a fait entrer son champion du monde pour les dix dernières minutes.

Et ce court temps de jeu a suffi à Kylian Mbappé pour clore le spectacle. Bien servi par Layvin Kurzawa, l'attaquant a inscrit le troisième et dernier but du soir dans les ultimes secondes (90+1e). Un but hautement symbolique pour lui : c'est son 100e depuis qu'il porte le maillot du PSG.

Mbappé supersonique

Kylian Mbappé, qui fêtera son 22e anniversaire le 20 décembre, entre ainsi un peu plus dans l'histoire du PSG. Avec 100 buts sous les couleurs parisiennes toutes compétitions confondues, il égale Dominique Rocheteau (100 buts en 254 matches). Prochaine étape : rejoindre Pedro Miguel Pauleta, l'ancien meilleur buteur de l'histoire du club (avant le rachat par Qatar Sports Investments en 2011) avec ses 109 réalisations (en 211 matches). Et puis, Kylian Mbappé pourra se projeter sur les totaux de Zlatan Ibrahimovic (156 buts en 180 matches) et du recordman Edison Cavani (200 buts en 301 matches).

Statistiquement, le champion du monde 2018 avance à toute vitesse. Il ne lui a fallu que 137 matches pour atteindre ce total de 100 buts. Sans oublier que, malgré sa jeunesse, il a trouvé le chemin des filets à 27 reprises en 60 matches sous le maillot de son club formateur, l'AS Monaco. Et en 39 capes internationales avec l'équipe de France, Kylian Mbappé compte déjà 16 buts, ce qui le place dans le Top 20 de l'histoire des Bleus, juste derrière Roger Piantoni et Raymond Kopa.

« Une libération »

Arrivé durant l'été 2017 après Neymar pour 180 millions d'euros, l'enfant de Bondy a passé une première saison à Paris légèrement en retrait par rapport à l'astre brésilien et à Cavani, alors encore l'attaquant n°1 du club. Mbappé a inscrit 21 buts cette saison-là (0,45 but/match en moyenne). Entré dans une nouvelle dimension après le Mondial remporté en Russie avec les Bleus, l'attaquant a pris son envol ensuite : 39 réalisations en 2018-2019 (0,90 but/match en moyenne), 30 réalisations lors de la saison 2019-2020 tronquée par le Covid-19 (0,81 but/match en moyenne).

« Cela faisait quelques matches que je voulais le marquer (ce 100e but ndlr). C'est une libération, surtout dans un grand club comme ça. En signant ici, je n'aurais même pas pensé marquer trois buts (rires) », a confié à la chaîne Canal + celui qui a été perturbé et a manqué quelques matches depuis septembre en raison de problèmes musculaires à une cuisse. Alors que son avenir fait couler beaucoup d'encre et qu'il se retrouvera, en juin 2021, à un an de la fin de son contrat avec Paris, Kylian Mbappé s'inscrit, dans ses mots en tout cas, dans la continuité de ses performances actuelles.

Celui qui porte le n°7 estime qu'il peut « encore plus faire marquer », avoir « une marge » en la matière, et espère « marquer mardi » (le 8 décembre) en Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir, lors du dernier match de la phase de groupes. Un match que Paris ne doit pas rater s'il ne veut pas connaître la désillusion d'une élimination avant même les 8es de finales. Au moins, les Rouge et Bleu pourront compter sur la confiance renforcée d'un Mbappé nouveau centenaire.

100 buts pour le PSG.

Un sentiment de fierté incroyable.

Un grand merci à tous mes coéquipiers, le club, mes proches et bien sûr vous les fans pour votre soutien.

ICI C’EST PARIS ❤️💙 @PSG_inside pic.twitter.com/W48hA5VlfK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 5, 2020

