Cyclisme: le Camerounais Joseph Sanda est décédé

Le cycliste Joseph Sanda, vainqueur du Tour du Cameroun 2008 et 2e du Grand Prix Chantal Biya 2009, est mort à l’âge de 35 ans, ce 7 décembre 2020. « Joseph Sanda ne pédalera plus jamais. L'ancien cycliste de la SNH et l'un des coureurs les plus titrés du Cameroun nous a quitté hier aux environs de 23h », a annoncé la Fédération cycliste camerounaise sans préciser les causes du décès.