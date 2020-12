Foot: Moukoko de Dortmund, plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions

L'enfant prodige du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko est devenu mardi 8 décembre le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions, à 16 ans et 18 jours. Le jeune Allemand est entré en jeu à Saint-Pétersbourg à la 58e minute du match contre le Zénit alors que le score était de 1-0 pour les Russes. Le 21 novembre, il avait établi le nouveau record de jeunesse en Bundesliga, en débutant à l'âge de 16 ans et un jour contre le Hertha Berlin, pour les cinq dernières minutes du match (victoire 5-2). En C1, le record appartenait depuis novembre 1995 au Nigérian Celestine Babayaro, qui avait disputé sa première rencontre de la compétition reine avec Anderlecht alors qu'il était âgé de 16 ans et 87 jours.