Le Qatar invité pour les éliminatoires du Mondial 2022 en zone Europe

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La sélection qatarienne va pouvoir enchaîner les matches en Europe. En effet, après avoir participé à la Copa América 2019, le Qatar va pouvoir s’aguerrir à l’approche de la Coupe du monde 2022 organisée dans cet État du Golfe. Les vainqueurs de la Coupe d’Asie 2019 seront inclus au groupe A, composé du Portugal, de la Serbie, de la République d’Irlande, du Luxembourg et de l’Azerbaïdjan. Ces rencontres, qui serviront de préparation au Qatar, 59e nation mondiale, n'auront aucune incidence sur le classement du groupe. Les qualifications de la zone Europe commencent en mars 2021 et délivreront treize tickets pour le Mondial, qui aura lieu en novembre et décembre 2022 dans l'émirat du Golfe.