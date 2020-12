C1-PSG-Basaksehir: Le ministre roumain des Sports condamne «fermement» les propos «racistes»

Le ministre roumain des Sports Ionut Stroe a condamné ce mercredi 9 décembre les propos « racistes » attribués à un arbitre assistant roumain qui ont abouti à l'interruption du match de Ligue des champions entre le Paris SG et Basaksehir, mardi soir. « Je condamne fermement tout propos qui peut être interprété comme raciste, xénophobe ou discriminatoire », a déclaré M. Stroe à la chaîne DigiTv. « Je présente mes excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas », a-t-il ajouté. La rencontre a dégénéré à la 14e minute, lorsque des membres du staff turc, excédés, ont crié leur colère, audible dans un stade à huis clos: « He said "negro" », ont-ils lancé en direction du quatrième arbitre Sebastian Coltescu. La Fédération roumaine de football (FRF) a de son côté indiqué dans un communiqué se « distancier fermement de toute action ou déclaration à connotation raciste ou xénophobe ».