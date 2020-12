Foot: Atletico et Real Madrid en huitièmes de la Ligue des champions

L’Atletico de Madrid, le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et l’Atalanta Bergame ont décroché les quatre dernières places en huitièmes de finale de la Coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions UEFA), ce 9 décembre 2020. Le tirage au sort des prochaines rencontres aura lieu le 14 décembre.

On connaît les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions UEFA) 2020-2021. Pas de grosse surprise à l’issue de cette phase de groupes si l’on excepte la 3e place de Manchester United, dans le groupe H.

Le club anglais est reversé dans la plus modeste Ligue Europa, comme le FC Salzbourg (Autriche), le Shakhtar Donetsk (Ukraine), l’Olympiakos Le Pirée (Grèce), l’Ajax Amsterdam (Pays-Bas), le Dynamo Kiev (Ukraine), le FC Bruges (Belgique) et le FK Krasnodar (Russie).

Un séisme aurait pu se produire du côté de Madrid si l’Atletico et surtout le Real avaient été éliminés, ce 9 décembre 2020, à l’issue de la 6e et dernière journée. Mais les deux clubs madrilènes ont gagné chacun 2-0, s’assurant comme le Borussia Mönchengladbach et l’Atalanta Bergame une place au second tour de la Ligue des champions.

Reste à connaître les affiches de ces huitièmes de finale dont le tirage au sort aura lieu le 14 décembre.

Les 16 qualifiés (par ordre alphabétique) : Atalanta Bergame (Italie), Atletico de Madrid (Espagne), FC Barcelone (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Borussia Mönchengladbach (Allemagne), Borussia Dortmund (Allemagne), Chelsea (Angleterre), Juventus Turin (Italie), Lazio Rome (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Paris Saint-Germain (France), FC Porto (Portugal), Real Madrid (Espagne), Séville FC (Espagne).

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA – RÉSULTATS DE LA 6e JOURNÉE

GROUPE A

Bayern Munich (Allemagne) – Lokomotiv Moscou (Russie) 2-0

Buts : Süle (63e), Choupo-Moting (80e)

FC Salzbourg (Autriche) – Atletico de Madrid (Espagne) 0-2

Buts : Hermoso (39e), Carrasco (86e)

GROUPE B

Inter Milan (Italie) – Shakhtar Donetsk (Ukraine) 0-0

Real Madrid (Espagne) – Borussia Mönchengladbach (Allemagne) 2-0

Buts : Benzema (9e, 31e)

GROUPE C

Manchester City (Angleterre) – Olympique de Marseille (France) 3-0

Buts : Torres (48e), Aguero (77e), Sterling (90e)

Olympiakos Le Pirée (Grèce) – FC Porto (Portugal) 0-2

Buts : Otoavio (10e sp), Uribe (77e)

GROUPE D

Midtjylland (Norvège) – Liverpool (Angleterre) 1-1

Buts : Scholz (62e sp) ; Salah (1e)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) – Atalanta Bergame (Italie) 0-1

But : Muriel (85e)

GROUPE H

Paris Saint-Germain (France) – Istanbul Basaksehir (Turquie) 5-1

Buts : Neymar (21e, 38e, 50e), Mbappé (42e sp, 62e) ; Topal (57e)

