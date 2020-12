La Sud-Africaine Ashleigh Moolman championne du monde de cyclisme virtuel

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman, en 2019. © WikiCommons/Hoebele

Texte par : AFP 1 mn

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman est devenue ce 9 décembre 2020 la toute première championne du monde de cyclisme virtuel au terme d'une course de 50 kilomètres organisée par l’Union cycliste internationale (UCI) et la plateforme Zwift. Elle a été la plus rapide pour faire avancer son avatar sur les routes de « Watopia », le nom de l'univers virtuel où ont lieu ces Mondiaux, en roulant (pour de vrai) depuis son domicile sur son vélo d'appartement. Elle remporte le premier maillot arc-en-ciel de la discipline, spécialité à mi-chemin entre esport et cyclisme traditionnel.