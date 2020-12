Boxe: Maïva Hamadouche en quête de nouvelles consécrations

Maïva Hamadouche va défendre pour la septième fois son titre de championne du monde de boxe (IBF), le 17 décembre 2020 à Milan. Pour la Française, ce combat doit clore une année 2020 perturbée par le Covid-19 et lancer une saison 2021 pleine de défis : décrocher une autre ceinture mondiale et se qualifier pour les Jeux de Tokyo pour y gagner l’or olympique.

« Je me sens à la fois sereine et impatiente », lance Maïva Hamadouche avant d’affronter la Serbe Nina Pavlovic le 17 décembre 2020 à Milan. « Il me tarde quand même d’en découdre, poursuit la Française de 31 ans. Parce qu’en boxe professionnel, à cause du Covid-19, j’ai mis du temps à remonter sur le ring ».

Après 17 mois d’attente, c’est un euphémisme… Celle qui est championne du monde IBF des poids super-plumes depuis 2016 n’a plus défendu son titre depuis juillet 2019 et une victoire face à la Mexicaine Janeth Perez. À cause de la pandémie de nouveau coronavirus, la native d’Albi (Sud-Ouest de la France) a par exemple dû renoncer à un combat prévu en Corée du Sud en février 2020 face à Choi Hyun-Mi, championne du monde dans la même catégorie de poids auprès de la WBA [1].

Résultat, Maïva Hamadouche a disputé un seul combat pro en 2019 et doit se contenter d’un seul autre en 2020, elle qui en enchaînait trois ou quatre par an au début de sa carrière. « C’est très frustrant parce que je m’entraîne beaucoup pour peu de combats. Donc, il ne faut surtout pas que je me rate, rit-elle. Mais ça fait partie du jeu. Arriver à un certain niveau, on boxe de moins en moins souvent ».

Sauf grosse contre-performance face à Pavlovic (ou nouveau contretemps), celle qu’on surnomme « el veneno » devrait ensuite tenter de réunifier les ceintures IBF-WBA. « Il y a des choses dans les tuyaux, explique-t-elle. Les négociations ont déjà bien avancé. Je sais que la Sud-Coréenne va combattre le lendemain de mon combat, parce qu’elle aussi n’a pas boxé depuis très longtemps. On risque de s’affronter par la suite. C’est ce qu’il devrait se passer, logiquement. Ce sera peut-être en Angleterre ou aux États-Unis ».

Deux grands objectifs en boxe

Devenir la reine incontestée des super-plumes en récupérant les ceintures WBA, WBO et WBC [1], c’est un des grands défis sportifs de Maïva Hamadouche. Elle a d’ailleurs signé avec la célèbre société de promotion Matchroom Boxing pour accélérer un peu les choses, d'autres tenantes du titre comme Choi Hyun-Mi et Terri Harper faisant partie de cette écurie. Un partenariat qui devrait aussi offrir davantage de lumière à celle qui présente un bilan de 21 victoires et 1 défaite (face à la Belge Delfine Persoon, en 2015) en 22 matches, avec six défenses de titre dans le lot.

« Je suis une figure de la boxe en France, quoiqu’on en dise, lâche-t-elle. Les connaisseurs en France connaissent mon niveau. En revanche, la médiatisation en France n’est pas celle que je devrais avoir par rapport à la boxeuse que je suis. Mais je ne cours pas forcément après ça pour avancer ».

Il n’empêche, l’autre grand objectif de Maïva Hamadouche, s’il est atteint, devrait contribuer à son exposition auprès du grand public : se qualifier pour les Jeux de Tokyo puis y gagner la médaille d’or. « Il y a plus d’un an, je suis revenu sur le circuit de la boxe olympique [2] pour préparer ces qualifications pour les Jeux de Tokyo, dit-elle. C’est un grand objectif, même lorsqu’on est championne du monde. Un titre olympique vaut largement un championnat du monde. Ça marque une carrière et une vie ».

La Française Maïva Hamadouche en janvier 2019, lors de la projection du film «Creed II». Corbis via Getty Images - Stephane Cardinale - Corbis

Des mois difficiles

Sa compatriote Estelle Mossely, dorée aux JO 2016 à Rio, peut en témoigner. Maïva Hamadouche, qui n’avait pas pu participer aux JO 2012 à Londres, a donc décidé de se lancer à l’assaut de la prochaine édition. Mais son élan a été stoppé net, en mars dernier, par le Covid-19. Alors qu’elle est à Londres pour le Tournoi de qualification olympique (TQO), celui-ci est en effet stoppé net par précaution sanitaire. « Il y a eu beaucoup de frustration parce que j’étais à ce tournoi et que le lendemain je me suis retrouvée à m’entraîner dans mon parking, soupire-t-elle. La transition a été assez dure. J’ai dû prendre quelques jours de recul ».

Durant le confinement, l’intéressée travaille ensuite d’arrache-pied pour maintenir son état de forme. Puis, lorsqu’elle peut enfin s’entraîner à nouveau à peu près normalement, elle se remet à jongler entre boxe olympique et boxe professionnelle, deux disciplines très différentes [3]. Ce qui est tout sauf simple.

« J’ai la chance d’avoir la capacité de faire les deux, relativise-t-elle toutefois. Il me faut à peu près deux semaines pour basculer d’une boxe à l’autre. Ce qui est bien, c’est que j’ai trouvé une boxe qui se marie bien avec les deux styles. J’ai enfin trouvé celle qui me convient et qui est adaptable aux deux ».

Deux vies sauvées

Si, sur le ring, Maïva Hamadouche ne veut renoncer à rien, il semblerait que sa réflexion sur sa carrière dans la police ait en revanche beaucoup évolué depuis deux ans. Celle qui appartient à la Compagnie de sécurisation et d'intervention, une unité du maintien de l'ordre public, ne se rêve visiblement plus rejoindre des factions de choc comme le RAID.

La sur-sollicitation des forces de l’ordre ces dernières années, en France, a fini par devenir pesante pour Maïva Hamadouche, même si cette dernière a été un peu épargnée par rapport au mouvement des gilets jaunes. « J’ai eu la chance à travers un détachement horaire d’être un peu protégée de tout cela, commence-t-elle. C’est davantage mentalement que ça me fait quelque chose. Voir les Champs-Élysées vandalisés, les vitrines cassées, toute cette violence dehors… On dit que la boxe, c’est un sport violent. Mais lorsque je vois la société et ce qu’il se passe à l’extérieur, je me dis que la vraie violence, c’est celle-là ».

Deux événements ont également grandement nourri sa réflexion. En 2018, Maïva Hamadouche a sauvé la vie d’un migrant mauritanien, grièvement blessé à une jambe. Une action pour laquelle elle a d’ailleurs été décorée. En 2019, même situation. Une histoire qu’elle n’avait en revanche encore jamais raconté à la presse jusqu’à ce jour. Appelé un soir pour intervenir sur une bagarre, la policière se retrouve ainsi à poser tant bien que mal un pansement sur le cou d’un migrant dangereusement blessé à la carotide, suite à un coup de tesson de bouteille. « Lorsqu’on sauve la vie de quelqu’un, ce n’est jamais anodin, glisse la jeune femme, pas peu fière. C’est quelque chose de formidable ».

Des envies d’évolution professionnelle

Maïva Hamadouche a ainsi changé de perspective : « L’aspect voie publique, c’est-à-dire le côté répressif, cela ne me convient plus vraiment. Je me verrais davantage dans une dynamique de prévention. J’aimerais me rendre utile en étant plus proche des gens. Par exemple, traiter les situations de violences faites aux femmes, qui est un véritable fléau dans notre société, en leur venant en aide, en leur donnant des cours de self-défense, en leur redonnant un peu "confiance" en elles. Ou faire de la prévention concernant les violences sexuelles dans le sport, un sujet qui me touche vraiment. »

Elle conclut, au sujet de ses envies : « Je me sentirais encore plus utile que maintenant. En plus, je cherche maintenant à lier le côté championne de boxe et le côté policière. Et là, je crois que j’ai trouvé un réel trait d’union entre ces deux domaines. »

[1] En boxe professionnelle, il existe quatre grandes fédérations qui délivrent des titres de champion(ne)s du monde : l'IBF, la WBA, la WBC et la WBO. Lorsqu'un athlète parvient à décrocher les ceintures de deux ou trois fédérations, il « réunifie » les titres. Et lorsqu'il a les quatre, il devient le champion du monde incontesté.

[2] Jusqu'en 2012, il n'y avait pas d'épreuves de boxe féminine aux Jeux. Puis, en 2016, les professionnels ont été autorisés à disputer le tournoi olympique habituellement réservé aux amateurs.

[3] Alors que les combats professionnels peuvent durer jusqu’à 12 rounds de 3 minutes chacun, les matches disputés en boxe olympique se disputent en 3 rounds de 3 minutes. En boxe olympique, en outre, les combattants portent des protections. Enfin, les KO y sont plus rares qu’en pros et il faut surtout marquer des points aux yeux des cinq juges du combat.

