Boxe: le Congolais Martin Bakole remporte la ceinture WBC International des lourds

Le Congolais Martin Bakole. (Photo By Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images)

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le boxeur congolais Martin Bakole porte désormais autour de la taille la ceinture WBC International des poids lourds, qui était vacante. Le natif de Kananga a battu, ce samedi 12 décembre, le Russe Serguey Kuzmin après décision unanime des juges (98-92, 97-93 et 96-94), devant les 1000 spectateurs de la SSE Arena de Wembley, près de Londres. Cette 16e victoire en 17 combats professionnels permet à Martin Bakole, 27 ans, de rejoindre au palmarès de la WBC, son frère ainé Junior Ilunga Makabu, champion du monde (la plus haute distinction) des poids lourds-légers. Une famille en or.