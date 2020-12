Boxe: Joshua met KO Pulev et reste champion du monde des lourds

Pool via REUTERS - ANDREW COULDRIDGE

Le boxeur britannique Anthony Joshua a battu ce samedi 12 décembre à Londres, le Bulgare Kubrat Pulev, par KO à la 9e reprise. Il conserve ainsi ses ceintures de champion du monde IBF, WBA, WBO et IBO des poids-lourds.

Plus grand et bénéficiant d'une allonge supérieure, Anthony Joshua a dominé le combat de bout en bout, pour le plus grand plaisir des 1000 spectateurs qui avaient été admis dans la SSE Arena de Wembley à Londres. Ce succès ouvre aussi grand la voie à un combat de réunification des titres avec l'autre champion du monde des lourds britannique, Tyson Fury, qui détient la ceinture WBC.

Joshua a pris son temps

Après un premier round timide, Joshua a placé une première accélération à la troisième reprise au cours de laquelle son adversaire a été compté deux fois, une fois dans les cordes et une autre après être allé au sol.

Le coriace Bulgare de 39 ans s'est accroché et a bien essayé de placer sa droite puissante, mais il n'a que rarement touché Joshua qui a repris l'initiative lors du 9e round. Il a envoyé au sol son adversaire après une série de coups et lorsque l'arbitre a renvoyé Pulev au combat, « AJ » a placé une droite au menton qui l'a immédiatement allongé pour de bon.

Joshua, 31 ans, affiche un bilan de 24 victoires, dont 22 avant la limite, pour une seule défaite. Son probable futur combat contre son compatriote Tyson Fury devrait être l'un des événements de l'année.

