Football: l'Inde candidate à l'organisation de la Coupe d'Asie 2027

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Inde a présenté ce mercredi 16 décembre sa candidature pour organiser la Coupe d'Asie 2027, le plus important tournoi de football du continent asiatique, alors qu'elle intensifie ses efforts pour obtenir une reconnaissance internationale dans le sport. Selon un porte-parole de la Fédération indienne de football (AIFF), la candidature de l'Inde sera envoyée à la Confédération asiatique de football cette semaine. Elle sera en concurrence avec l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont déjà officiellement entrés dans la course, tandis que l'Iran et l'Ouzbékistan ont déclaré en avoir également l'intention. Le président de l'AIFF, Praful Patel, a déclaré que la candidature de l'Inde pour accueillir la Coupe d'Asie renforcerait la réputation du pays en tant que nation émergente dans le domaine du football. L’Inde, qui a déjà organisé la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans de 2017, accueillera la Coupe d'Asie féminine de 2022 ainsi que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de 2021.