Football: le PSG officialise le licenciement de son entraîneur Thomas Tuchel

Le PSG a officiellement annoncé, ce mardi 29 décembre, avoir licencié son entraîneur Thomas Tuchel. Il devrait être remplacé par Mauricio Pochettino.

La nouvelle lui avait été annoncée tard dans la soirée du 23 décembre, juste après la victoire 4-0 des Parisiens contre Strasbourg, lors de la 17e journée de Ligue 1. Une semaine plus tard, le Paris Saint-Germain communique enfin sur le licenciement de Thomas Tuchel, entraîneur en poste depuis mai 2018 et dont le contrat devait prendre fin en juin prochain. « Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel », a annoncé le club de la capitale dans un communiqué, ce mardi 29 décembre.

Des relations tendues avec Leonardo

Le technicien allemand de 47 ans était en fait sur la sellette depuis le début de saison après avoir critiqué le mercato estival de son club. Le 2 octobre, son directeur sportif Leonardo l’avait même recadré publiquement après une victoire 6-1 face à Angers : « Le club n'a pas aimé et, personnellement, je n'ai pas aimé ». Les deux défaites en Ligue des champions contre Manchester United (20 octobre) et Leipzig (4 novembre) n’avaient rien arrangé, laissant planer l’idée d’un départ de l’Allemand.

Mais les Parisiens ont ensuite redressé la barre en Coupe d’Europe pour finir finalement premiers de leur groupe, moins de quatre mois après avoir offert au club la première finale de Ligue des champions de son histoire. Insuffisant pour Leonardo, qui n’a pas apprécié le début de saison décevant du PSG en Ligue 1, avec quatre défaites dont deux contre des concurrents: Marseille le 13 septembre et Lyon le 13 décembre.

Thomas Tuchel avec Neymar après la défaite en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), le 23 août 2020 à Lisbonne. AP - Miguel A. Lopes

Ce limogeage intervient également au lendemain de la diffusion d’une interview donnée par Thomas Tuchel au média allemand Sport 1. Lors de cet entretien, l’ancien coach de Dortmund avait notamment déclaré qu’« un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe (…) J'aime juste le football et, dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. Là, je me dis : 'Mais je veux simplement être entraîneur' ». De quoi ajouter de l’huile sur le feu de sa disgrâce à Paris où il est loin d’être soutenu par les supporters, malgré les deux titres de champions de France et cette finale à Lisbonne.

Thomas Tuchel était aussi sur le banc lors du 8e de finale retour de Ligue des champions perdu face à Manchester United en 2019, après avoir remporté le match aller à Old Trafford. Un « come back » à l’anglaise difficile à avaler pour beaucoup, comme le fait de placer le défenseur central Marquinhos au milieu de terrain.

Mauricio Pochettino devrait le remplacer

Thomas Tuchel laissera donc à son successeur un Paris Saint-Germain troisième de Ligue 1, à un point du leader Lyon, et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions, face au FC Barcelone. Celui qui devrait prendre sa place selon plusieurs médias français n'est autre qu'un ancien joueur du club de la capitale : Mauricio Pochettino. L'Argentin a en effet été défenseur et capitaine du PSG entre 2001 et 2003 et a toujours déclaré souhaiter revenir à Paris.

L'Argentin Mauricio Pochettino a été l'entraîneur de Tottenham de 2014 à 2019. Reuters / Hannah McKay Livepic

En tant qu’entraîneur, l’Argentin a la réputation d’essayer de bien faire jouer ses équipes (Espanyol Barcelone, Southampton, Tottenham). Disciple de Marcelo Bielsa, il est un adepte du pressing haut pour étouffer l'équipe adverse. S'il n'a jamais remporté le moindre trophée en dix ans de carrière sur le banc, le technicien de 48 ans est néanmoins parvenu à atteindre la finale de la Ligue des champions en 2019 avec les « Spurs ». Un an avant Thomas Tuchel.

